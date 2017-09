La organización que impulsa el derecho a la identidad y despedida digna de los hijos fallecidos en el vientre materno, concurrió a la Comisión Legislativa para describir su lucha y conocer los motivos de la negativa del FpV al acompañamiento del proyecto de Ley que se debate en el Senado. Por iniciativa de la concejal Cristina Painefil (JSB) se aprobó en la última sesión la Comunicación para solicitar al Senado de la Nación el tratamiento del Proyecto de Ley S-2526/17 de la Senadora Silvina García Larraburu (FpV), que busca que los padres puedan reclamar los restos de sus hijos fallecidos en el vientre y darles una identidad. Se aprobó con el acompañamiento de los bloques JSB y PRO, y el rechazo del FpV. Por la falta de unanimidad, “Alas de Amor” solicitó participar de la Comisión Legislativa para describir su trabajo y conocer los argumentos de la negativa. En ese marco, Adriana Chiayssal y Marcela Cabral comentaron el surgimiento como grupo de contención para padres que perdieron hijos antes de nacer. Relataron la dureza del tratamiento de sus hijos como residuos patógenos que se incineran con el resto de los desechos del hospital, sin poder registrarlos, nombrarlos o darles sepultura. “No queda ni siquiera un registro”, afirmaron, detallando que sólo les entregaron “un certificado de defunción de un NN. Es como si no hubiera existido. No nos pudimos despedir”. Ante esa experiencia, impulsan este marco normativo para el derecho a la identidad y a una despedida digna, sin importar la edad gestacional, lo que “facilitaría el duelo y elaborar estadísticas para fomentar políticas de prevención”. De esta forma, los padres que pierdan un bebé en el vientre no recibirían un acta de defunción como NN, sino con el nombre que se había elegido. “Pedimos que se humanice”, fijaron, añadiendo que es necesario “que las personas que nos representan puedan entender lo que pasamos”. Cristina Painefil (JSB) afirmó que su bloque promovió “un proyecto de una senadora de otro partido, porque estamos comprometidos desde lo humano. Y vamos a seguir apoyando y trabajando en todo lo que haga falta”. Mientras que Ana Marks (FpV) explicó el voto negativo de su bloque afirmando que la iniciativa planteaba el “tratamiento y aprobación” por parte del Senado, cuando la propuesta “tiene cosas para seguir debatiendo”, como “desde cuándo se es persona y qué es la identidad”, entre otros aspectos. Todos los concejales destacaron la tarea de Alas de Amor y agradecieron la concurrencia a la comisión. Y el Presidente del Concejo Municipal, Diego Benítez (JSB), hizo entrega formal de la Comunicación aprobada por mayoría, apoyando el proyecto de la Senadora Larraburu. RSS feed Comments