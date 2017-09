La concejal Genoveva Molinari pidió responsabilidad a la hora de referirse a la desaparición de Santiago Maldonado, despolitizar la cuestión y exigir a la Justicia que actúe. “Debemos ser responsables de las palabras que utilizamos, no podemos comparar el gobierno democrático, elegido por el pueblo, con la dictadura”, sostuvo la edil radical. Agregó: “No podemos afirmar tan livianamente que los servicios de inteligencia fueron creados en el gobierno do el presidente Macri”, en referencia a expresiones previas de concejales del Frente para la Victoria, durante el tratamiento del proyecto de comunicación por el cual el Deliberante local exigió al Ejecutivo nacional la aparición con vida de Maldonado. “Se deben investigar las desapariciones, todos debemos reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado, y también ser respetuosos de las decisiones del pueblo y de esta democracia que tanta sangre nos costó, y que tantos desaparecidos también”, sostuvo Molinari. Pidió: “No asustemos a la ciudadanía. Los desaparecidos son de todos, del pueblo, y no de un gobierno de turno”. “No hay pruebas que hayan sido los miembros de los servicios de inteligencia los que han causado los incidentes en el reclamo del pasado viernes, debemos remitirnos a la Justicia para que se investigue, por lo que está sucediendo, y no hacer política con este hecho tan lamentable, y con más de 200 personas que han desaparecido en la democracia, desde 1983 a la fecha”, finalizó. RSS feed Comments