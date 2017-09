El deporte rionegrino se fortalece de cara a los Evita

A un mes del comienzo de la final de la XVIII edición de los Juegos Nacionales Evita, Río Negro sigue con el desarrollo de selectivos para definir las listas de jóvenes que integrarán los equipos que representarán a la provincia. En estos días se confirmaron las listas de los equipos de las selecciones rionegrinas de ciclismo, beach vóley y nado sincronizado. Ciclismo. El seleccionado rionegrino de ciclismo quedó conformado por Luana Martínez de General Roca y Valentina Calderón de Choele Choel en el equipo de mujeres categoría sub 14 y por Mariu Vigabriel de Luis Beltrán en el de la categoría sub 16. En varones los clasificados fueron Federico Orocito de General Roca, Santiago Gallardo de Cinco Saltos y Franco Díaz de Maquinchao en sub 14 y Agustín Domínguez de Choele Choel, Rodrigo Gariglio de Maquinchao y Ignacio Reyes de Allen en sub 16. El selectivo tuvo lugar en la pista Pedro Segundo Ossés de Allen durante este fin de semana, organizado por la Dirección de Deportes de Allen en conjunto con el entrenador de los seleccionados de ciclismo provinciales, Cristian Marican y con el apoyo de la Secretaría de Deporte, y se realizaron distintas pruebas para medir el nivel de los jóvenes ciclistas. Nado sincronizado. En San Carlos de Bariloche se realizó la selección de las nadadoras que competirán en nado sincronizado en las categorías sub 14 infantil y juvenil, a través de la Escuela de Iniciación Deportiva de la disciplina. El equipo quedó conformado por cuatro barilochenses: Luthién Camargo y Valentina Villafañe Cretton en infantil y Guadalupe Fernández y Maitén Degaetano en juvenil. Beach vóley. Días atrás en Allen se definió el equipo de beach vóley que participará de los Juegos en la categoría sub 14 para damas y varones, organizado por la Federación Rionegrina de Vóley. Los clasificados para el equipo provincial fueron Daniela Luján Gómez y Morena San Martín de Villa Regina en damas y Víctor Pessoa de Luis Beltrán y Andrés Seco de Lamarque en varones. RSS feed Comments