El legislador Alejandro Ramos Mejía realizó una presentación en el Ministerio Público Fiscal solicitando que se investigue la posible comisión de delitos de estafa y otra perpetrados en contra de la administración pública, durante el desarrollo de la obra de la calle Mitre. "Es una clara muestra de una estafa a los rionegrinos, una obra que no solo tardó muchos más de lo que estaba acordado, sino que además no se terminó y a meses de su apertura se está destruyendo" sentenció el parlamentario, quien acompañó su presentación con restos de los pórfidos abandonados en la vereda, que fueron utilizados para la arteria principal y que en la actualidad están deteriorados. Ramos Mejía opinó que "semejante estafa no pudo cometerse sin complicidad de funcionarios del gobierno provincial, porque con la debida fiscalización esto no pasaba". El gobierno de Weretilneck es cómplice de este engaño, debido a que contrataron con una empresa que tenía pésimos antecedentes comerciales y técnicos y pese a que se los advertimos, siguieron adelante, la empresa dejó la obra inconclusa, cobró el dinero y abandonó la ciudad". Por otra parte, el barilochense señaló que "no es menos grave la situación laboral de los trabajadores que fueron contratados por la empresa, quienes de un día para otro se enteraron de la quiebra de Planobra y perdieron su fuente laboral". "No podemos mirar para otro lado, la Justicia debe intervenir para juzgar a los responsables de esta estafa, que perjudica a todos los barilochenses" señaló.