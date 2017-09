Se prohibió la Central Nuclear en Río Negro

“Está claro que esta central no va a estar asentada en Río Negro”, fue la definición del presidente del bloque de Juntos, Alejandro Palmieri, al argumentar en favor de la Ley que rechaza la instalación de una central nuclear para generar energía eléctrica en Río Negro. “Cambiaron los tiempos”, advirtió, luego de repasar el origen en la década del '70 de las 3 centrales que hoy están activas en el país. ”Claramente, y a diferencia de aquella época, cuando no se consultaba a la comunidad, hoy cobra fuerza el concepto de licencia social”, dijo en sus argumentos como miembro informante de su bloque. “Un gobernante tiene que mirar a la cara a su pueblo cada día, y no podíamos desoír esas voces en contra”, sostuvo Palmieri, quien destacó que “la posición del gobierno es, ni más ni menos que eso: plasmar en una norma la falta de licencia social, puesta de manifiesto en distintos puntos de la provincia”. Para poner en contexto la negativa, relató que “en estos vertiginosos 4 meses, desde el mes de mayo, donde hubo un anuncio informal y un hecho, como la visita de una delegación extranjera a la zona, se generó una reacción que ninguno de nosotros puede dejar de ver”. Detalló que las voces en contra “tuvieron un epicentro en Viedma, pero con muestras en distintos puntos de la provincia. La sociedad toda tomó el tema y lo discutió, en distintos estratos sociales”. Al mismo tiempo, se dejó a salvo de cualquier prohibición el desarrollo y construcción de otro tipo de centrales que diseña el INVAP, empresa rionegrina de prestigio internacional. En el proyecto se establece que “se exceptúa de lo establecido en el artículo 1° la instalación de plantas de diseño nacional basadas en la tecnología CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) desarrollada por CNEA e INVAP S.E.”. En relación a este aspecto, Palmieri indicó que “también es necesario proteger a una de las empresas emblemas en el país y en el continente, como es el INVAP”. Recordó que “esta Legislatura, por unanimidad, hace menos de 2 meses otorgó avales para que nuestra empresa participe en la licitación para la construcción de un reactor nuclear en Holanda y ojalá lo haga con éxito”. “Y como no es lo mismo (un reactor como el diseñado en China respecto de uno de Bariloche), hay que dejarlo en claro, sino estaríamos hiriendo de muerte a una empresa que tiene más de 1.500 empleados”, consideró el legislador. Ante la envestida de la bancada del FPV en contra de ese artículo, el legislador Alfredo Martin advirtió que “no quiero que en mi pueblo haya más despedidos, y aparte, quiero decirle que los 500 trabajadores que se dedican a la energía nuclear, no se puede reconvertir de un momento para otro”. También desde la bancada de Juntos, Ricardo Arroyo rechazó la “hipocresía” de enarbolar proclamas en el recinto que van contra políticas defendidas por el entonces gobernador Carlos Soria, y los ex presidentes Juan Domingo Perón y Néstor Kirchner. “Voy a votar a favor porque escuchamos al pueblo en las últimas elecciones”, señaló Arroyo, quien reclamó “ámbitos de debate constructivo” y pidió evitar “frases dichas solo para el aplauso, porque debemos trabajar por el desarrollo de los rionegrinos”. En sintonía con sus compañeros de bancada, la legisladora Roxana Fernández aseguró que "nosotros no tenemos un compromiso de campaña, porque después de esto continuamos trabajando". En este sentido, advirtió sobre "la intolerancia y el oportunismo que pretende afectar la paz social de la provincia". Tras un largo debate, Palmieri sostuvo que estamos ante un hecho histórico porque "rechazamos la instalación de la planta nuclear en Río Negro". El proyecto fue aprobado en general y en particular, el artículo 1º tuvo 44 votos positivos, y el 2º fue aprobado por mayoría con 27 votos a favor y 16 en contra. RSS feed Comments