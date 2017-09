La Legisladora del bloque Frente Progresista Daniela Agostino, reiteró en el debate legislativo su postura con respecto a la instalación de una central nuclear en la provincia. Dijo que ”en virtud de la posibilidad de la puesta en marcha de la planta nuclear en la provincia, con una inversión superior a los u$s 8.000 millones, lo que equivale a aproximadamente 88 años de inversión en obra pública del presupuesto de la Provincia de Río Negro y a más de 80 años de obra pública, se debería haber convocado a una consulta popular vinculante para que sea la ciudadanía, luego de discutir y de evaluar las distintas opiniones definiera que hacer”. Cuestionó el proyecto oficialista por contradictorio, ya que “en un artículo prohíbe el uso de energía nuclear y en otro exceptúa a las centrales de menor escala, pero que también utilizan energía nuclear”. Agostino calificó de irresponsable la actitud del oficialismo, ya que no dieron posibilidad de discutir a fondo el tema tampoco en el ámbito legislativo. “El proyecto ingresó el martes, fue tratado en una reunión de comisión el miércoles y hoy en el recinto. Se podrían haber discutido a fondo, la provincia cuenta con recurso humano muy calificado, una comunidad científica y tecnológica reconocida internacionalmente como el Invap, el Centro Atómico e Instituto Balseiro, a los que no se convocó, como tampoco se hizo con las organizaciones ambientalistas, que aportaran su opinión”. También dijo que la razón del oficialismo es electoralista, ya que las marchas se realizaron en su totalidad antes de las PASO y sin embargo ahí no importaba la licencia social, si no que fue después del mal resultado que tuvo JSRN que la tuvieron en cuenta. Sostuvo su postura en que una ley no le garantiza a nadie que no se use energía nuclear y recordó la ley que prohibía el uso de cianuro para la minería y que Soria cuando fue gobernador derogó con el voto del Frente para la Victoria bajo la presidencia del actual gobernador Alberto Weretilneck. ¿Quién nos garantiza que no pase lo mismo? se preguntó y reivindicó la consulta popular vinculante como herramienta. Fundamentó su voto negativo en el "origen irresponsable, oportunista e improvisado del proyecto en cuestión". RSS feed Comments