El legislador del Frente progresista, Jorge Ocampos, acompañó el proyecto de prohibir la construcción de una planta nuclear en la provincia y lamentó "el oportunismo y la improvisación en la decisión del gobierno". "Nosotros, por coherencia y trayectoria, siempre nos opusimos a toda forma de intervención social y económica que atentara contra nuestro medio ambiente; siempre defendimos esa causa. No sólo con 'lo nuclear'. Lo hemos hecho con el apoyo irrestricto a los ferrocarriles como el medio de transporte más idóneo, barato, integrador y poco contaminante. Lo hemos hecho oponiéndonos al fracking en la explotación de hidrocarburos. Lo hemos hecho diciendo NO a la mega-minería a cielo abierto y con utilización de sustancias tóxicas, lo hemos hecho apoyando todas las alternativas limpias y sustentables de generación de energía y lo hemos hecho en nuestra permanente lucha por la salud de nuestros ríos, para citar sólo algunos ejemplos", expresó el legislador. Agregó: "sabemos y conocemos de la trayectoria en el campo nuclear, tanto de Argentina como de Río Negro y, sin embargo, no especulamos. Nos opusimos antes, cuando la ex Presidenta firmara los acuerdos con China y nos oponemos ahora, cuando es nuestro gobierno el que impulsa los mismos y con ellos, la posibilidad de instalar una central nuclear en el territorio rionegrino". "No compartimos los 'barquinazos' del oficialismo en el tema. No puede ser que, al principio, cuando lo de la central era una posibilidad cierta, el Ejecutivo y más precisamente el Gobernador, militó muy a favor de la misma, viajó a China con el presidente y defendía a rajatabla la instalación en la provincia, enojado con las asambleas que se oponían y con los participantes de las movilizaciones del NO a la Central", dijo Ocampos. Continuó: "¿Y qué pasó? Bueno, pasaron las PASO, y como a Juntos no le fue bien, lo más simple que tuvo a mano para responsabilizar por el resultado negativo, fue a la central nuclear. Cero autocrítica sobre otros temas de gobierno. Será difícil volver, en términos de confianza institucional, de lo actuado por el Poder Ejecutivo en su relación con el gobierno nacional, en lo cual me comprometo a trabajar, por que no está en nuestro ADN el revanchismo y la discriminacion, como siempre lo hizo el kichnerismo" Recordó finalmente que "no votaré el artículo segundo, simplemente por qué es contradictorio, el primero prohíbe la instalación , el segundo la autoriza, francamente inexplicable ".