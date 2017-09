Este viernes la concejala del FPV, Silbana Cullumilla mantuvo una reunión con el Lic. Bruno Luna, la Lic. Marisa Speciale, ambos trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, y la Lic. Paola Suarez, asesora del Bloque FPV en la Legislatura. La edil convocó a los profesionales para interiorizarse en el programa “Familias Solidarias”, una iniciativa del ministerio de Desarrollo Social que esta orientado a niños, niñas y adolescentes que son separados de sus familias biológicas y buscan garantizar el acogimiento familiar de estos jóvenes, que se encuentran en un entorno familiar de extremo riesgo y con sus derechos vulnerados. El programa consiste en acompañar con una familia de acogimiento voluntaria que le brinde un hogar transitorio el cual pueda brindarle afecto, contención, seguridad y cuidado a niños o adolescentes que corren riesgo en su núcleo familiar. Esto se persigue no solo para el acogido, sino también para el grupo familiar de origen, preparándolo para volver con su familia una vez que las circunstancias lo permitan. Los Licenciados remarcaron que“el objetivo es el resguardo y acogimiento del niño o adolescente, y no la adopción” Añadieron que “el objetivo es tener más familias solidarias y menos chicos en los centros infantiles, donde el menor termina institucionalizado”. Cabe destacar que no es necesario que haya matrimonio, puede ser una persona sola y tener en claro que es transitorio, que el niño o niña no puede ser adoptado. Lo importante además, es que cumpla con los requerimientos psicológicas, y sociales que el menor necesita.” Tanto la concejal como los profesionales remarcaron la importancia de que el programa se profundice y acordaron futuras reuniones con la participación de mas actores. RSS feed Comments