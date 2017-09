Francia, Brasil, Japón, Rusia, España, Italia, Corea, Estados Unidos, Austria, Australia y por supuesto Argentina, son sólo algunos de los países que participarán de la Copa del Mundo de Snowboard Cross que se llevará a cabo en el Cerro Catedral del 6 al 10 de septiembre. Río Negro marca la diferencia una vez más en los planos internacionales al ser la sede con más países inscriptos en una Copa del Mundo de Snowboard Cross según lo confirmó la Federación Internacional de Ski (FIS). Esta doble fecha, que es organizada por Catedral Alta Patagonia y la Federación Argentina de Ski y Andinismo, cuenta con el apoyo del Gobierno de Río Negro y marcará la apertura del circuito de la Copa del Mundo Snowboard Cross 2017-2018. Más de 100 atletas demostrarán en el circuito, especialmente planificado por el constructor y diseñador neozolandes Todd Main, cuál es el más rápido del mundo y además sumarán puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Uno de los deportistas favoritos, que confirmó su presencia en Catedral, es Pierre Vaultier: nacido en Francia, quien dominó este último tiempo el circuito mundial de Snowboard Cross, siendo el actual número 1 del mundo y último ganador de los Juegos Olímpicos en Sochi (Rusia). Seguido a él se encuentra el italiano Omar Visintin y el español Lucas Eguibar, quienes se volverán a encontrar, pero esta vez en Catedral. Dentro de las deportistas femeninas que participarán, llega la italiana Michela Moioli, junto a la norteamericana Lindsey Jacobelis y Eva Samkova, quien representará a República Checa. Por último, el equipo argentino estará compuesto por Steven Williams, actual Campeón Sudamericano, un corredor muy veloz con una excelente técnica en los saltos. Simón White, Campeón Argentino 2016, quien llega en un gran momento deportivo a esta Copa del Mundo, siendo uno de los mejores corredores en lo que refiere a la parte técnica. Por último, participará Tomás Galán de Malta, un corredor muy fuerte físicamente, que además cuenta con gran equilibrio sobre todo en los saltos. En esta oportunidad, el entrenador del Equipo Argentino será Maximiliano Cataldi. Cronograma 6 de septiembre: TEST – Verificación del circuito por representantes de FIS y corredores (sorteo previo). 7 de septiembre: ENTRENAMIENTOS- de 9,30 a 13,40 inspecciones del circuito y entrenamiento de equipos. 8 de septiembre: CLASIFICACIONES FINALES 1- 10,30 Clasificaciones hombres – 13,15 Clasificaciones Mujeres. CONFERENCIA DE PRENSA: (Horario a confirmar) 9 de Septiembre: FINAL FECHA 1- 12 inicio de las Finales (hombres/ mujeres) y premiación. 10 de Septiembre: CLASIFICACIÓN FECHA 2 – 9 inicio de clasificaciones- FINAL FECHA 2- 13 inicio de las finales (hombres/ mujeres) y premiación. Las selecciones rionegrinas suman más jóvenes a sus equipos Se definirán este fin de semana los equipos provinciales de vela en Cinco Saltos, ciclismo en Allen y atletismo en Choele Choel, que serán parte de la final nacional de los Juegos Evita. Río Negro buscará ser protagonista en los Juegos Evita y para eso convocará a los mejores deportistas rionegrinos para que sean parte de los seleccionados provinciales. Atletismo. En Choele Choel 180 atletas de entre 12 y 17 años competirán en el selectivo de atletismo que se desarrollará el sábado a partir de las 9,30 y el domingo desde las 10 en la pista de la Isla 92, bajo la organización de la Federación Rionegrina de Atletismo, con el apoyo de la Secretaría de Deporte. La selección de los deportistas será a través de la competencia y en base a los mejores tiempos y desempeños en las distintas pruebas de pista y campo, que serán supervisadas por 25 jueces de la Federación Rionegrina de Atletismo. El seleccionado quedará conformado por dos equipos: el de la categoría sub 14 con 15 atletas masculinos y 15 femeninos, y el de la categoría sub 17 que tendrá 16 varones y 16 mujeres. Durante el mediodía del sábado también está programada la prueba de 5000 metros para definir el equipo masculino que competirá en los Juegos de la Araucanía. Vela. Por otra parte, Cinco Saltos recibirá el selectivo de vela organizado por la Secretaría de Deporte en conjunto con el Club Náutico Tiro Federal, el sábado a partir de las 10 en el Lago Pellegrini donde se esperan 20 chicos de la categoría sub 14 que competirán en la clase internacional optimist. Para la clasificación se realizarán regatas donde se simulará el circuito de los Juegos Evita. Los que se destaquen en el evaluativo ocuparán los cuatro cupos del equipo provincial, dos para varones y dos para mujeres. Ciclismo. En Allen unos 25 ciclistas rionegrinos de las categorías sub 14 y sub 16 participarán del selectivo de ciclismo que se llevará adelante el fin de semana en la pista “Pedro Segundo Ossés”, organizado en gestión asociada entre la Dirección de Deportes de Allen, el entrenador de los seleccionados provinciales de ciclismo Cristian Marican y la Secretaría de Deporte. El sábado desde las 14,30 y el domingo desde las 10, se desarrollarán pruebas de las modalidades de competencia en los Juegos: 500 metros, vueltas puntuables y scratch. Los chicos con los mejores rendimientos integrarán los seleccionados rionegrinos de las categorías sub 14 y sub 16, ambos con tres ciclistas masculinos y tres femeninos. Río Negro trasladará a todos sus seleccionados a Mar del Plata del 9 al 14 de octubre para ser parte de una nueva final nacional de los Juegos Evita.