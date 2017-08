En una ceremonia realizada anoche en la ciudad de Buenos Aires, los físicos Carlos Balseiro y Gonzalo Torroba recibieron los premios en Física de la Fundación Bunge y Born 2017. Carlos Balseiro, director del Instituto Balseiro, fue galardonado con el premio Trayectoria 2017, que se otorga desde 1964 a destacados científicos argentinos. Gonzalo Torroba, egresado y docente del mismo instituto, recibió el premio Estímulo 2017, galardón que es otorgado a jóvenes científicos desde 2001. El panel del acto, realizado en el CCK -ex Correo Central-, estuvo compuesto por integrantes del jurado evaluador, como el premio Nobel en Física 2012, Serge Haroche, y el físico Juan Pablo Paz; autoridades de la Fundación Bunge y Born, entre ellos su presidente, Jorge Born; y el ministro de ciencia y tecnología, Lino Barañao. En el público estuvieron presentes familiares, colegas y periodistas. La ceremonia de la entrega de premios de la Fundación Bunge y Born tuvo un fuerte componente audiovisual. Comenzó con un video que puso énfasis en las tareas de la Fundación Bunge y Born, en torno a la educación, la ciencia, la cultura y la salud. Y para presentar a cada galardonado se mostró al público un par de videos basados en entrevistas a Carlos Balseiro y Gonzalo Torroba, que mostraron sus trabajos cotidianos en el campus en el Centro Atómico Bariloche. El evento fue conducido por la periodista Silvina Chediek. Tanto Carlos Balseiro como Gonzalo Torroba se formaron como físicos con becas completas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en el Instituto Balseiro, que funciona en la ciudad de Bariloche por un convenio entre la CNEA y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) desde 1955. Realizaron además posgrados en el exterior y son investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Centro Atómico Bariloche. Balseiro es también investigador de la CNEA. La modalidad de brindar becas completas a la totalidad de sus estudiantes es una política iniciada desde el mismo origen del Instituto Balseiro y que continúa en la actualidad. Cada año, se realiza una convocatoria dirigida a estudiantes que hayan aprobado materias de los dos primeros años de una carrera universitaria de física o ingeniería. Tras un proceso de selección, que incluye un examen de física y matemáticas además de una entrevista personal, ingresan 15 alumnos por cada una de sus cuatro carreras de grado, que son la Licenciatura en Física y las Ingenierías Nuclear, Mecánica y en Telecomunicaciones. “Balseiro es un líder mundial reconocido en la física de la materia condensada (…) ha sabido nuclear grupos de investigadores y jóvenes alumnos, con frecuencia teóricos y experimentales, que han contribuido a hacer del instituto de Bariloche un centro destacado internacionalmente en la investigación de la materia condensada”, afirmó el jurado del premio en la justificación de su elección. Y agregó: “La calidad, la profundidad y la constancia de la interacción promovida por el Dr. Balseiro con sus colegas experimentales del Grupo de Bajas Temperaturas de Bariloche es de enorme impacto en la física argentina”. “Torroba es un joven físico teórico que ha demostrado excepcional creatividad y una singular capacidad de trabajo (…) Como parte de su Tesis doctoral, Torroba hizo excelentes contribuciones al área denominada ‘teoría de cuerdas’, analizando aspectos fenomenológicos de la física de altas energías y de la cosmología. Durante su estadía en Stanford, trabajó en distintos aspectos de la correspondencia holográfica (cuya existencia fue originalmente conjeturada por otro físico argentino, Juan Maldacena)”, mencionó el jurado con respecto al trabajo de Torroba. Y agregó: “La mencionada correspondencia holográfica se ha convertido en una herramienta indispensable de la física teórica”. En su discurso de anoche, el premio Nobel Serge Haroche destacó la importancia de la ciencia y la tecnología. “Necesitamos más físicos que banqueros y más ingenieros que expertos en finanzas”, opinó de forma contundente. En el marco de la entrega de estos premios, el científico había brindado el día anterior una conferencia magistral en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires sobre la física cuántica y haciendo énfasis en la simbiosis entre investigación básica y potenciales aplicaciones. “Nos reunimos esta noche para reconocer a dos notables científicos argentinos que se destacan por sus contribuciones en el campo de la física”, dijo, por su parte, Jorge Born, presidente de la Fundación Bunge y Born. “Para quienes no somos expertos en la física cuántica, es una zona misteriosa, pero debemos reconocer que casi todas las tecnologías que nos rodean vienen de ella”, dijo. Y agregó sin “los espectaculares avances de la física cuántica no existirían por ejemplo los microchips, la fibra óptica, las lámparas LED”, enumeró. Durante el acto se destacó además que los premios Bunge y Born son esencialmente un reconocimiento de la comunidad científica hacia sus pares más destacados. Y que estos premios no sólo buscan valorar a los científicos sino principalmente contarle a la sociedad sus logros. Entre el público estuvieron presentes galardonados de años anteriores que son referentes en distintos campos de la ciencia, como Gabriel Rabinovich, Andrea Gamarnik y Francisco de la Cruz. En sus discursos, Gonzalo Torroba y Carlos Balseiro agradecieron a la Fundación Bunge y Born por estos reconocimientos y también a sus familias, allí presentes. Torroba contó que para él ser científico es ser un explorador de la naturaleza, poniendo en juego las matemáticas, la imaginación y los experimentos. Balseiro expresó la importancia de la docencia y de la investigación en equipo con jóvenes, de forma interdisciplinaria. La ceremonia finalizó con una disertación del ministro de ciencia y tecnología, Lino Barañao, en torno a la pregunta de qué es un investigador y su posible respuesta desde “la termodinámica y el comportamiento animal”. Ante la consulta para esta nota, Barañao remarcó que el premio Bunge y Born a la trayectoria es “el premio más importante que se ofrece en el país en materia de ciencia y tecnología”. Agregó que en su historia han sido galardonados los científicos más brillantes y que algunos de ellos han recibido luego el premio Investigador de la Nación. “Es un motivo de legítimo orgullo para el Balseiro que dos de sus investigadores tengan esta distinción en el mismo evento. Y marca un poco toda una trayectoria de excelencia científica que es coronada por esta distinción”, opinó Barañao. Y reflexionó que muchos de los hallazgos tecnológicamente más importantes surgieron de investigaciones motivadas por la mera curiosidad. “Pero es también cierto que muchas de las investigaciones surgieron tratando de resolver un problema práctico en particular”, dijo. Asimismo, anunció la creación de un futuro polo científico y tecnológico de física médica y medicina nuclear en el Centro Atómico Bariloche. Entre los invitados, estuvieron presentes el vicepresidente de la CNEA, Alberto Lamagna, el vicerrector de la UNCuyo, Jorge Barón, el gerente general y CEO de INVAP, Héctor Otheguy, y los vicedirectores del Instituto Balseiro: Mariano Cantero, por el área de Ingeniería, y Daniel Domínguez, por el área de Ciencias. También, participaron Alejandro Fainstein, gerente de Física del Centro Atómico Bariloche, Ingomar Allekotte, Gerente de Área Investigación y Aplicaciones No Nucleares (CNEA) y una de las primeras egresadas del Balseiro, María Elena Porta. Al finalizar la ceremonia, se realizó un cóctel en homenaje a los premiados. Alberto Lamagna, vicepresidente de la CNEA, destacó que estos premios resaltan la importancia de la apuesta que hizo la CNEA en la creación del Instituto Balseiro para la formación de profesionales de alto nivel en física e ingeniería. “Son inversiones de largo plazo que gracias al proyecto en común entre la CNEA y la UNCuyo dan resultados como éstos”, dijo. También resaltó la importancia del anuncio que realizó el ministro Lino Barañao con respecto a la creación de un futuro polo científico y tecnológico de insumos médicos y medicina traslacional en el Centro Atómico Bariloche, que incluirá la formación básica de recursos humanos hasta la creación de empresas o spin offs. Ante la consulta de qué significa este doble premio para una unidad académica de la UNCuyo, Jorge Barón, vicerrector de esta casa de estudios, expresó: "Realmente es una alegría que se le otorguen los premios Bunge y Born a dos egresados del Instituto Balseiro. Desde el punto de vista de la Universidad Nacional de Cuyo, es una maravilla y muy lindo que estos reconocimientos existan". Además destacó la importancia de que Balseiro y Torroba sean docentes y que formen a futuros profesionales de la ciencia y la tecnología.