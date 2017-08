La solicitud de Río Negro fue elevada al Ministerio de Energía y Minería de Nación, a través del ministro de Obras, Carlos Valeri, quien recepcionó los reclamos de pobladores luego del incremento del 400% de la tarifa dispuesta por Nación. “Le pedimos el 30 % de descuento como zona desfavorable como así también que se revea unos de los requisitos que manifiesta que no podrán acceder al beneficio quienes posean vehículos de hasta 10 años de antigüedad”, indicó al respecto Valeri. Añadió que “la contemplación de zona diferenciada responde a las particularidades climáticas de nuestra Región Sur; así que estamos pidiendo se considere un descuento no sólo para las ciudades que se abastecen con Gas Licuado de Petróleo (GLP), sino también para las localidades que en la misma región son abastecidas por la Empresa Camuzzi Gas del Sur”. La mayor parte de los reclamos relevados se recepcionaron de vecinos de Los Menucos, quienes recibieron facturas de entre $2.000 y más de $ 4.000 por el consumo correspondiente a la última semana de mayo y las tres primeras de julio. Esta localidad, junto con Maquinchao, Sierra Colorada y Ramos Mexía, son abastecidas con Gas Licuado de Petróleo (GLP), suministrado por la empresa Coopetel Ltda. No obstante, las temperaturas bajo cero que afrontan en invierno los habitantes de toda la Región Sur y Andina de la provincia, como así también las características topográficas de la meseta, son los fundamentos por los que el Gobierno Provincial demandó también se revise el requisito excluyente de no poseer vehículos de menos 10 años de antigüedad para acceder a la tarifa social que promociona Nación. RSS feed Comments