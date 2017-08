La Cooperativa de Electricidad Bariloche informa que el jueves 31 de agosto de 09:30 a 13:00 Hs. interrumpirá el servicio en Barrio El Frutillar entre calles; Paico y Calfu Co y entre Ruta 40 y Cacique Prayel. Incluye: ex Ruta 258 entre Pasaje Gutierrez y Calfu Co, Barrio Quimey Hue en su totalidad y calle Pasaje Gutiérrez entre Miramar y ex Ruta 258 para realizar tareas en Línea Aérea de Media Tensión. RSS feed Comments