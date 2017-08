Haciendo lugar a lo solicitado por el Fiscal Martín Govetto junto al abogado Sebastían Arrondo por la querella, el juzgado revocó el beneficio de prisión domiciliaria para el imputado por el intento de homicidio a Yanina Muñoz, doblemente agravado por el vínculo y femicidio en grado de tentativa, desobediencia y portación ilegítima de arma de fuego Se solicitó específicamente que el acusado cumpla con la medida de prisión preventiva alojado en una Unidad Policial, la Comisaría 27 de Melipal. "No vamos a discutir las condiciones de salud del imputado en este ámbito. Pero sí estuvimos trabajando junto a la querella, al personal del establecimiento penal, al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Río Negro, quienes ofrecieron la posibilidad de alojarlo en un calabozo de esa Comisaría y nos informaron que está todo preparado para que así sea", dijo Govetto. "Aportaremos a esta audiencia desde el Ministerio Público una cantidad de testigos que demostraran los costos para el estado provincial que implica la medida, el estado de salud que dió origen a la misma y el testimonio de la propia víctima. Lo más importante es la seguridad de Yanina, viene a contarnos por qué tiene tanto miedo, a partir del alojamiento en su hogar del imputado", sentenció el fiscal. El abogado de la defensa Horacio Brucellaria, argumentó que viene cumpliendo durante diez días la prisión domiciliaria y no se vislumbra ningún acto de peligrosidad procesal ni de fuga que amerite modificar esa circunstancia. El cambio de la modalidad de detención conlleva un adelanto de pena. Por lo que rechazó el pedido de modificación de las condiciones de detención. A su turno declararon como testigo el médico perito Forense Piñero Bauer quien se refirió a la condición médica del acusado que recibe medicación de forma permanente para favorecer la coagulación. En estos cuadros se indican las pautas de alarma y requiere cuidados permanentes, por ejemplo no estar expuesto a condiciones de violencia. Las autoridades de la Regional Tercera Comisarios Gustavo Paillalef y Daniel Bertazzo explicaron la logística desarrollada para la prisión preventiva domiciliaria que implica seis agentes policiales y un móvil policial destinado exclusivamente a tal fin. Sumados a los dos agentes de policías que custodian a la víctima a pedido de la Fiscalía. El titular de la Comisaría Segunda Abelardo Raiman expresó su preocupación por las dificultades operativas que origina un control permanente en el domicilio y sobre todo ahora que se retirarán de la ciudad los refuerzos de agentes policiales por la temporada. Yanina Muñoz manifestó "no respeta nada, no pensó en mí cuando me disparaba. Ya me había disparado en el mes de marzo cuando estaba con mi hija. Estoy viva de milagro. Si me disparó dos veces puede hacerlo una tercera". El Juez Calcagno hizo lugar al pedido para revocar el alojamiento del imputado en su domicilio de forma inmediata, entendiendo que en nada afecta a los derechos que lo asisten si permanece alojado en una celda de la Comisaría 27 con el acompañamiento adecuado. Sumado a esto un control médico semanal por parte del Servicio Penitenciario. RSS feed Comments