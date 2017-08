El intendente Gustavo Gennuso se hizo presente este lunes en las oficinas del Fab Lab Bariloche para festejar estos dos años de funcionamiento del Laboratorio de Fabricación Digital. Gennuso estuvo acompañado del secretario de Turismo y Producción Marcos Barberis, el subsecretario de Innovación Productiva Julio Costa Paz, Glenda Cohen colaboradora del la Secretaría de Turismo y Producción, y personal de la mencionada dependencia municipal. Si bien el aniversario del Fab Lab fue el viernes el jefe comunal, que por razones de agenda no pudo estar presente, no quiso perder la oportunidad de felicitar a los integrantes del Laboratorio Digital por el trabajo que llevan adelante. Durante el encuentro, llevado a cabo este lunes (28/8) en las oficinas ubicadas en Juramento 102, los trabajadores del área explicaron al intendente Gennuso las acciones que están desarrollando junto con la comunidad de San Carlos de Bariloche. Julio Costa Paz, subsecretario de Innovación Productiva destacó que “lo que creció el espacio es muy importante en estos años. No sólo gracias al trabajo de la Municipalidad, sino también de la comunidad de Bariloche que ayuda mucho a que el espacio tenga la vida que tiene que tener”. En este sentido, Costa Paz remarcó que “hemos participado este año también en lo que es la silla de esquí adaptado. Es un proyecto que trajo la Fundación INVAP y Aadides (Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard); un proyecto muy relevante dada la importancia que tiene. “El espacio se va consolidando año a año, va creciendo con proyectos cada vez más interesantes. Más gente participa del espacio y eso se ve reflejado en las estadísticas”, finalizó Costa Paz. El Laboratorio de Fabricación Digital dependiente de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche es un espacio de trabajo colaborativo, democratiza el acceso a la tecnología de fabricación digital. Los integrantes del espacio público realizaron un balance positivo de estos primeros dos años. El Fab La Brc vino a dar respuesta a una demanda generalizada a los distintos actores productivos de la localidad. Es por eso que se puso en marcha como política pública, la creación de esta espacio destinado al asesoramiento técnico y de producción para las PyMEs y emprendedores. Además, ofrece un espacio de trabajo colaborativo (Co-Working) que permite a profesionales, independientes desarrollar y potenciar sus proyectos. La Municipalidad a través de estas herramientas y la disposición de técnicos especializados en la temática, promueve la diversificación productiva, alentando la iniciativa innovadora para fortalecer a las empresas existentes y a los emprendedores que quieren desarrollar una idea. RSS feed Comments