El viernes 8 de septiembre a las 20 hs en By Pass, llega la Matiné para séptimos grados, en el marco de las actividades de una nueva edición de "Una Noche sin Alcohol". Allí se sorteará un viaje de egresados para una división al balneario El Cóndor. Hay que inscribirse por mail escribiendo a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla La nueva propuesta de la Mesa 6 de Septiembre para la edición 2017 de la Noche Sin Alcohol, incluirá una atractiva sorpresa para los cursos de 7º grado que se acerquen a disfrutar de la Matiné en By Pass. Los grupos que se anoten para compartir esta innovadora propuesta de promoción de la diversión saludable, participarán en el sorteo de un viaje de egresados a El Cóndor. Pueden participar los alumnos de 7º grado de los colegios primarios de Bariloche que se hayan inscripto previamente, y que asistan a la Matiné de la semana de "Una Noche sin Alcohol". El evento será el viernes 8 de septiembre a partir de las 20 hs en By Pass (Rolando 157), y los cursos anotados deberán presentarse de manera grupal en la entrada llevando sus correspondientes DNI. Se recuerda que sólo podrán ingresar las divisiones que se hayan inscripto previamente, y hasta agotar la capacidad del espacio. En el momento del sorteo ante escribano, deberán estar presentes al menos 13 alumnos de cada curso participante. El premio será para hasta 30 personas, que podrán realizar el viaje desde el día 30 de octubre al 4 de noviembre, con transporte y estadía incluida. La división que quiera participar podrá anticipar la lista del curso completo con membrete y sello del colegio enviándola al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla , y además deberá presentar personalmente en el Concejo Municipal la lista original para poder verificar los alumnos pertenecientes a la división. Para presentar esta documentación, deben acercarse de lunes a viernes de 8:30 a 14 hs al Centro Cívico, hasta el miércoles 6 de septiembre inclusive. La lista deberá contener los siguientes datos: nombre completo, fecha de nacimiento y DNI de cada uno de los alumnos. También deberá incluir un teléfono de contacto y como mínimo 1 adulto responsable por cada 10 alumnos. Más información y consultas: https://www.facebook.com/Mesa6DeSeptiembre/