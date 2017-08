Se vienen dos meses con mucha actividad en el teatro barilochense. Diversos espectáculos de humor con Cacho Garay y Favio Posca y los mejores youtubers del momento, la deliciosa música de Kevin Johansen y el grupo Illapu. Además llega el eximio bailarín Hernán Piquín con su nuevo espectáculo y la fantástica obra “Falladas” con un gran elenco. Está por comenzar el mes de la primavera y el teatro La Baita se vestirá de gala para recibir a grandes artistas. Septiembre arranca a lo grande el sábado 16 a las 21 horas, con la presentación de Kevin Johansen + The Nada que luego de un 2016 exitoso, lanzaron su último disco “Mis Américas, Vol. ½” y realizaron una gira continental de presentación que los llevó por gran parte de Argentina y de Latinoamérica. Bariloche no podía estar fuera de ella. Al día siguiente a las 18, llegarán los desopilantes youtubers de Hecatombe este increíble grupo de teatro que está conformado por siete cordobeses, que saltaron a la fama cuando hicieron “Concierto entusiasmo“, un video que mezcla la música y la actuación. Al cabo de una semana su video superó las 10 mil visitas. Hoy supera las 2,5 millones. El martes 19 a las 21 horas, se viene “Entre boleros y Tangos”, el nuevo espectáculo de Hernán Piquín. El prestigioso bailarín presenta una vez más todo su arte en un show que promete deslumbrar con artistas de jerarquía, que recorrieron el mundo con su danza. Música, imágenes, vestuarios, luces y sonidos, harán de este repertorio un momento único. Además, del 20 al 23 del mismo mes, se realizará una nueva edición del Festival Audiovisual Bariloche (FAB), donde se exhibirán y competirán trabajos audiovisuales de la región y de todo el país, incluyendo las regiones del sur de Chile, para promover, identificar, y compartir todo lo realizado por los productores y realizadores del vecino país. Las risas vuelven el 25 de septiembre con el inigualable humor de Favio Posca presentando Fucking Fucking Yeah Yeah, “un auténtico show de rock”. Con más de 27 años de carrera, el creador de personajes como el Perro, Pitito, Astroboy y Angelito, ha inventado una nueva forma de hacer teatro, al mezclar el amor, el odio, el desencuentro y la soledad con la música, el cine y sus propios delirios en una noche inolvidable. Octubre se inicia con el gran Cacho Garay, quien regresa a esta ciudad presentando su espectáculo “Toy más loco, bajé un cambio”, como parte de su nueva gira 2017. El humorista traerá su particular humor, sano, familiar, campechano y su personaje, especie de antihéroe regional, que ha logrado meterse de lleno en el corazón de la gente. Cuatro días después, el jueves 5, vuelve la música con el grupo chileno illapu, que el año pasado colmó La Baita. En esta oportunidad, llegan festejando 45 años de vida de este incansable conjunto que se caracteriza por los cambios de voces en sus canciones, además de sus profundas y críticas letras. La actividad continúa el 11 de octubre con la fantástica obra teatral “Falladas”, con Patricia Palmer, Andrea Politti, Carolina Papaleo, Cecilia Dopazo y Valentina Bassi donde abordan el hecho de ser mujer y las relaciones entre amigas: desde las cuestiones más superficiales hasta el corazón de la cuestión, los vínculos y secretos más íntimos. Estas cinco grandes actrices harán deleitar al público barilochense. Al día siguiente, será el turno de “El Círculo”, una obra protagonizada por chicos a los que conocemos por ser "youtubers", que desde el completo anonimato lograron crear videos que interpelan cada vez a más y más jóvenes. ¿El resultado? Un producto que conoce bien a su público y apunta directo hacia él. El décimo mes del año cerrará las actividades el sábado 28, con el espectáculo infantil de Luis María Pescetti quien actuará junto a su banda, haciendo canciones, chistes y juegos para toda la familia en un entretenido y divertidisimo espectáculo. Se vienen dos meses cargados de eventos, con actividades para todos los gustos. No te quedes afuera y andá comprando tu entrada anticipada en el Centro Cultural del Disco, en Mitre 318. RSS feed Comments