Ana Marks impulsó, junto a los concejales del bloque del FpV de Bariloche, el proyecto de Ordenanza de Cupo Laboral Trans, que establece un cupo del 4% para toda la administración municipal, órganos descentralizados y autárquicos; empresas descentralizadas o subsidiadas y empresas privadas concesionarias de servicios públicos. La medida alcanza a travestis, transexuales, transgéneros mayores de 18 años. De aprobarse, Bariloche se suma a una veintena de Municipios que ya cuentan con el cupo y cumplen con el objetivo de reparar situaciones históricas de discriminación y provocar, con un compromiso estatal, transformaciones culturales que nos encaminen a contar con una ciudad más justa, inclusiva e igualitaria. En 2012 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Identidad de Género y en el año 2015, la provincia de Buenos Aires aprobó la primera Ley de cupo laboral trans del mundo, bautizada Ley Diana Sacayán, por el nombre la una de las activistas que impulsó la norma y que al mes de ser sancionada fue brutalmente asesinada. Los avances normativos son incuestionables, pero la población trans y travesti sigue siendo objeto de discriminación y víctima de distintos tipos de violencias. En Bariloche se realizó este año la primera encuesta de la población trans y de disidentes sexuales que revela que un alto porcentaje de personas trans no tiene trabajo formal y que pocas terminaron estudios secundarios. El colectivo tiene un promedio de vida entre 35 y 40 años. En lo que refiere al derecho al trabajo, datos nacionales disponibles revelan que 6 de cada 10 mujeres trans/travestis están vinculadas al trabajo sexual. Según INDEC/INADI (2012), apenas el 18% tiene un trabajo formal y el 82% reveló que tiene dificultades de encontrar empleo debido a su identidad. 7 de cada 10 busca otra fuente de ingresos que la que tiene. La primera encuesta de la población trans realizada por el INDEC en 2012, reveló que el 83% de la población fue víctima de graves actos de violencia y prevalece un alto abandono escolar por causa de la discriminación. El Proyecto de Ordenanza local prevé la creación del programa de Inclusión Laboral Trans (PILT) con el objetivo de generar condiciones para la efectiva inserción laboral, en un marco de respeto a los principios de igualdad y no discriminación y en particular respetando la Ley de Identidad de Género y legislación laboral vigente, garantizando que las personas trans puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales. La autoridad de aplicación (Dirección de Recursos Humanos, que trabajará en forma conjunta con las Subsecretarías de Creación de Políticas Social, de Empleo y Pymes y el Consejo local participativo y consultivo de la Diversidad), deberá crear un registro de postulantes y un registro de empresas privadas que ofrezcan trabajo a personas trans, dándole amplia difusión.Podrán inscribirse mayores de 18 años, y si bien no es requisito excluyente haber terminado la secundaria, lo es el de completarla presentando a quién contrate certificado de estudios cada 6 meses. La concejal Ana Marks también impulsa, junto a su bloque, la creación del Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades, de trato y derechos de todas las personas pertenecientes a los colectivos LGBTTTIQ, mediante la colaboración de ese órgano de consulta, asesoramiento y promoción para el diseño de políticas públicas que apunten a promover la igualdad, la no discriminación por orientación sexual o identidad de género. Aprobar estos proyectos es dar cumplimiento a normativa internacional y nacional que así lo obliga. El proyecto de Ordenanza de cupo Laboral trans, que cuenta con el apoyo de las agrupaciones ATTTA, Livertá, Generando Géneros y el acompañamiento de la Federación Argentina LGBT; el sindicato docente UNTER Bariloche y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem), garantizará la posibilidad de que personas de este colectivo puedan diseñar un proyecto de vida en orden a sus deseos, talentos y en orden a los derechos consagrados. El Estado es el garante de los DDHH, que implican promover acciones para que éstos sean respetados, venciendo barreras culturales que darán paso a la construcción colectiva de una ciudad más justa, inclusiva e igualitaria.