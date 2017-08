Se corrió el Tetra Catedral Ansilta Copa Optitech

Una vez más, el corredor de San Martín de los Andes, Facundo Romera, se quedó con la prueba. En segundo lugar llegó el barilochense Nico Alfageme y tercero, Charly Galosi. En Damas, la primera fue Virginia Pitte. Esta prueba organizada por la Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche comprende 10 km de ski, 36 de Mountain Bike, 10 de kayak y 15 de trekking. A las 10.30 largó la competencia, organizada por la Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche, con la presencia del subsecretario de Deportes de la Nación, Orlando Moccagatta, y el subsecretario de Deportes de Provincia, Juan Pablo Muena, entre otras autoridades. Para comenzar, las condiciones estaban muy complicadas para el Esquí, debido al fuerte viento y la nieve. Hubo un cambio en el circuito, adaptándolo a las posibilidades y largaron en la parte superior de la silla Séxtuple. Alejandro Mansilla, el director del Tetra Catedral Ansilta Copa Optitech, destacó que "esto no lo hago yo solo" y agregó que "hay un montón de gente que viene trabajando desde hace tiempo". Los atletas destacaron la organización y el clima de camaradería que se genera, al tiempo que resaltaron que "no te sirve ser bueno en una fase , tenés que ser bueno en las cuatro". En la parte de Kayak el tiempo ayudó y el lago tenía unas muy buenas condiciones, pero en Mountain Bike también se tuvo que recurrir a algunos cambios en el recorrido, y hacer algo más de ruta, por la cantidad de nieve en los senderos. El Trekking, en el cerro San Martín, fue bastante complicado por la gran cantidad de nieve. El primero en llegar, por segundo año consecutivo, fue Facundo Romera que calificó la experiencia como "alucinante". No dudó en afirmar que la parte más difícil fue el trekking, donde tuvo que avanzar con nieve hasta la rodilla. No obstante destacó que "es un espectáculo", al tiempo que agradeció el acompañamiento y apoyo constante de la familia. El segundo en llegar fue el barilochense Nicolás Alfageme, que comentó que la competencia se hizo muy rápida dado que con la nieve se acortaron algunas etapas. Sin dudas, coincidió con Romera en que lo más duro fue el trekking y dijo estar contento por el segundo puesto obtenido, "muy peleado". El barilochense Charly Galosi fue el tercero en llegar y aseguró estar feliz de "estar acá, haber llegado". Manifestó que "este Tetra es algo fantástico" y reconoció que si bien se hace difícil a veces entrenar en invierno, "esto lo paga". Finalmente sostuvo que "lo más lindo es la montaña de recuerdos y emociones que te quedan cuando llegás". Desde la Subcomisión de Carreras de Aventura del Club Andino Bariloche agradecieron especialmente a Ansilta, Copa Optitech y Catedral Alta Patagonia, y a todos los que hacen posible el desarrollo de esta competencia. Entre ellos, la Comisión de Auxilio del CAB, Emprotur, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Río Negro, Parques Nacionales, Dirección de Tránsito Municipal, Protección Civil Bariloche, Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de Provincia, Deportes Nación. También agradecen a la radio 89.1, Winter news, la modelo Natalia Franzoni, que hizo imágenes para su programa Arena Extreme; Tante Frida, Gatorade, Arelauquen, La Segunda, Eco de los Andes, El Casco, Pizzuti, Melincue, Aerolíneas Argentincas, Black Rock, Cacique Inacayal, Triatloners, Hotel Cristal, Gyra.com, Source, Cerveza Konna y Hostería Santa Rita. Clasificación General 1. Escuadrón 34 Envueltos en llamas, Posta Caballeros, 03:52:02 2. Facundo Romera, Caballeros - Open, San Martín de los Andes, 03:56:13 3. Hq Junín de los Andes, Posta Caballeros, 03:56:35 4. Nicolás Alfageme, Caballeros-Open, Bariloche, 03:58:47 5. Seis y Media en Punto, Posta Caballeros, 4:00:28 6. Charly Galosi, Caballeros-Senior, Bariloche, 04:02:05 7. Fabricio Stocchetti, Caballeros-Senior, Villa La Angostura, 04:02:28 8. El rejunte, Posta Caballeros, 04:05:24 9. Fusaint, Posta Caballeros, 04:05:50 10. Marcos Castagna, Caballeros-Senior, 04:09:06 Categorías Caballeros Open 1. Facundo Romera, 03:56:13 2. Nicolás Alfageme, 03:58:47 3. Juan Ignacio Beltrán, 04:09:42 Caballeros Seniors 1. Charly Galosi, 04:02:05 2. Fabricio Stocchetti, 04:02:28 3. Marcos Castagna, 04:09:06 Caballeros Libre 1. Santiago Paz, 04:13:13 2. Leandro Rotondo, Bariloche, 04:36:01 Caballeros Master 1. Horacio Broggi, Esquel, 4:48:25 2. Rodrigo López Dávalos, 4:54:54 3. Gabriel Bestard, Neuquén, 5:29:26 Damas - Open 1. Virginia Pitte, Choele Choel, 04:29:07 2. Mariana Neira, Bariloche, 4:40:58 Damas-Libre 1. Martina Demateo, San Martín de los Andes, 5:11:36 2 Victoria Romera, San Martín de los Andes, 5:17:51 Damas Master 1. Laura Galar Romera, San Martín de los Andes, 5:27:34 2. Patricia González, Esquel, 5:29:29 Damas Senior 1. Lara Engelmann, San Martín de los Andes, 5:27:36 2. Mariela Sánchez Uribe, Esquel, 6:16:33 Dupla Caballeros 1. Equipo Coyote, 4:34:23 2. Alto Dúo, 4:36:21 3. Medi Sport Nouvenergie, 4:39:33 Dupla Mixto 1. Villa Lobos, 5:02:09 2. Aguante el chasis, 5:31:53 3. Kohon-Turone, 5:36:33 Posta Caballeros 1. Escuadrón 34 Envueltos en Llamas, 3:52:02 2. Hq Junín de los Andes, 3:5:35 3. Seis y Media en punto, 4:00:28 Posta Mixto 1. Optitech, 4:16:21 2. Black & White Reloaded, 4:24:52 3. Sumando Kilómetros Bariloche, 5:01:35 Posta Damas 1. Team La Trochita de Esquel, 4:39:44 2. Las Caraduras, 6:22:57