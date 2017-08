La decisión se funda en el cuidado de la salud pública a partir de la producción para la faena y el procesamiento de diversas especies. Buenos Aires, 23 de agosto de 2017 - En lo que va del 2017 el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) suspendió la actividad de tres establecimientos frigoríficos dedicados a la faena y posterior procesamiento de diversas especies, ubicados en las provincias de Río Negro y Neuquén. Tras los controles habituales que se realizan a estos lugares, los profesionales del Senasa comprobaron que se incumplía con las condiciones higiénico-sanitarias de producción, lo cual –potencialmente– pone en riesgo la salud de la población. "En todos los casos la suspensión del Servicio se debe al incumplimiento de la legislación vigente, en los puntos que se refieren a la inocuidad, seguridad y producción de los agroalimentos", señaló el coordinador de Sanidad, Calidad e Inocuidad Animal del Centro Regional Patagonia Norte del Senasa, Gustavo Comesaña. En este sentido subrayó que "la preservación de la inocuidad de los productos de origen animal redunda en el cuidado de la salud pública, en el marco de la normativa vigente". Por tal motivo, el 16 de agosto en Neuquén Capital fue suspendido el establecimiento SR Frigorífico SRL, N° Oficial 4461, tras comprobarse que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para realizar el procesamiento de la carne bovina proveniente de otros establecimientos y la elaboración de chacinados. El 6 de marzo el Senasa suspendió el servicio de inspección veterinaria en la localidad de Centenario, cuando inspectores veterinarios de su Centro Regional Patagonia Norte constataron que el establecimiento Cooperativa Agropecuaria Centenario Limitada, N° Oficial 3922, no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para realizar la faena de las diferentes especies habilitadas. También el 15 de mayo el Servicio suspendió el establecimiento Carnes Rionegrinas SRL, N° Oficial 4286, en Ingeniero Jacobacci, tras comprobar que no reunía las condiciones higiénico-sanitarias para realizar la faena de bovinos, ovinos, porcinos y caprinos. RSS feed Comments