La Subsecretaría de Protección Civil municipal informa que el jueves 24 de agosto de 5 a 9 de la mañana se realizarán voladuras controladas para prevención de avalanchas en el Cerro catedral. Se recuerda a la población que el trabajo es preventivo y no implica riesgos para la comunidad. Señor vecino, señor turista, si escucha explosiones no se alarme, no se alerte, se esta trabajando para prevenir posibles incidentes en la montaña y hacer su diversión mas segura.