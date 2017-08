CTA Río Negro presente en la Marcha Nacional contra la flexibilización laboral y por el empleo

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro dijo presente en las movilizaciones y protestas que tuvieron lugar durante la jornada de hoy contra el ajuste y la flexibilización, en defensa del empleo y los derechos laborales. Mientras que en la provincia las actividades tuvieron que recortarse por el alerta meteorológico vigente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar encabezando la columna de la Central Obrera nacional que llegó hasta la histórica Plaza de Mayo. "Hoy hemos demostrado que la mayoría del sindicalismo y las organizaciones están dispuestas a luchar para frenar las políticas de ajuste. Debemos estar movilizados y en la calle. El poder no avanza cuando luchamos", señaló Aguiar mientras compartía la primera fila de la muchedumbre, junto a Hugo Godoy y Julio Fuentes (secretarios General y Adjunto de ATE), Ricardo Peidro (Secretario Adjunto CTA) y otros destacados dirigentes. "Es emocionante estar participando hoy de esta multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, sobre todo por la muestra de unidad y masividad que tiene esta marcha. Hemos llegado desde las provincias del sur del país para sumarnos a este clamor de que haya un cambio en el modelo económico nacional”, expresó Aguiar y concluyó: "A semejantes políticas de ajuste que tienen un impacto tan negativo, no solo en los asalariados sino también en otros sectores sociales, como los jubilados, los desocupados, los pequeños empresarios, los comercios, la actividad turística, las economías regionales que están en crisis, hoy estamos diciendo que tiene que haber política también para aquellos sectores que hoy están vulnerados". La CTA Autónoma cuestiona las políticas gubernamentales que promueven un aumento del desempleo y la pobreza, salarios licuados por la inflación creciente y constante, la multiplicación de la flexibilidad laboral, la represión y criminalización de la protesta social. Las organizaciones convocantes protestaron: •Contra los despidos y suspensiones. •Por la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras despedidas. •Contra la Reforma Laboral, Previsional y Educativa, contra la flexibilización. •Por libertad y democracia sindical. •Por el cese de la criminalización y judicialización de la protesta social •Por la aparición con vida de Santiago Maldonado y de Jorge Julio López. •Por la provisión de alimentos para las 250 familias que hace cuatro meses no reciben la ayuda de Desarrollo Social de Nación. •Por la reglamentación de la Ley de Emergencia Social. •El incremento de los planes de Sueldo Social Complementario (SSC) •El reconocimiento del 82% móvil para todos los jubilados •Memoria, Verdad y Justicia por los 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas. Entrega de documento en Roca En el alto valle rionegrino, desafiando las inclemencias del tiempo, una columna de trabajadores de distintas organizaciones sociales y políticas se movilizó por las calles de la ciudad, llegando hasta las puertas de la Delegación Provincial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el lugar se entregó un documento a la Coordinadora Provincial de la cartera, Miriam Saigg. RSS feed Comments