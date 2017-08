La Subsecretaría de Protección Civil recuerda, ante la acumulación de nieve que ya se presenta en varias zonas de la ciudad, que se encuentran a disposición en el sitio web del Municipio (www.bariloche.gov.ar) los mapas de vías prioritarias de despeje. Recomendaciones para el tránsito de vehículos. Ante la acumulación de nieve que ya se está dando en algunos puntos de la ciudad, y teniendo en cuenta la continuidad de las nevadas, se recuerda que se pueden consultar las vías prioritarias de despeje de calles —a cargo de las delegaciones municipales junto a las subsecretarías de Servicios y de Protección Civil— en la página web del a Municipalidad, www.bariloche.gov.ar, ingresando a través del banner correspondiente en la página de inicio (enlace directo: http://www.bariloche.gov.ar/noticia2014.php?noticia=7022). En color rojo, están marcadas las vías que serán despejadas por las cuadrillas municipales, y en color verde, las que serán despejadas por la provincia de Río Negro a través de Vialidad provincial o empresas encargadas de la tarea. Además, la Subsecretaría de Protección Civil recuerda que, ante cualquier emergencia o pedido de asistencia, los vecinos pueden comunicarse gratuitamente a la línea 103 durante las 24 hs. Principales precauciones a tomar ante nevadas o heladas intensas: - No circular con vehículos de no ser estrictamente necesario. En caso de no saber manejar en condiciones de hielo y nieve, usar preferiblemente el Transporte Urbano de Pasajeros - De tener que hacerlo, circular con cubiertas para nieve/hielo y cadenas en las circunstancias que se requiera - Si se va a circular, tratar de hacerlo únicamente por las vías prioritarias de despeje - Portar pala en los vehículos particulares. Los bolsones de arena y sal distribuidos en las rutas principales de la ciudad pueden ser utilizados por los vecinos. - Circular a baja velocidad y con las cubiertas adecuadas para transitar en nieve - Portar cadenas y colocarlas si el vehículo no trepa y/o tracciona - Llevar siempre las luces encendidas - Todos los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad - Duplicar la distancia de frenado a 10 segundos entre vehículo y vehículo - Evitar las calles con mucha pendiente si no se tiene la experiencia y equipamiento necesario - Evitar movimientos bruscos, como volantazos, aceleradas y frenadas repentinas - Si eventualmente debe detenerse por desperfectos o accidente, señalice bien la zona, evite accidentes mayores. No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto - En caso de emergencias o dudas, comunicarse a la línea gratuita 103 de Protección Civil - Esté atento a las señales de Policía y personal de seguridad - Consulte periódicamente los medios de comunicación para mantenerse informado del estado de calles y rutas - No obstaculice las vías deteniendo su vehículo sobre el asfalto RSS feed Comments