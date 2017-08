Pese a la lucha del Soyem Bariloche a lo largo de más de 10 años en pos de concretar el anhelado organigrama y escalafón municipal, previsto en la Carta Orgánica, cuyo objetivo es garantizar la Carrera Administrativa, lo que permitiría evitar las contrataciones amiguístas a las que nos tienen acostumbrados los gobiernos de turno, del cual el actual no es ajeno dado que en menos de 2 años de gestión han incrementado la planta de empleados en más de 200; bajo distintas modalidades de contrataciones con el perjuicio al erario público que ello significa, una vez más nos encontramos ante la necesidad de contradecir al Gobierno Municipal negando que actualmente se pueda avanzar hacia un nuevo escalafón municipal. Contrariamente a lo sostenido en las notas periodísticas, a partir de la evaluación de lo sucedido en las Jornadas sobre Nuevas Políticas de RRHH en el Estado, realizadas el 29 y 30 de junio pasado, se concluye que NO están dadas las condiciones para llevar adelante este proceso pues no se ha logrado un marco de acuerdo y es imposible lograr un "trabajo colaborativo" con las áreas municipales. No se ha podido consensuar las posturas que permitan trabajar en torno a este tema, toda vez que en las jornadas realizadas ha sido unánime la postura de los agentes municipales respecto de la falta de voluntad de diálogo, de comprensión de la realidad local, de atender la realidad de los que día a día son los interlocutores y reciben las quejas de los Contribuyentes. Mucho menos se puede avanzar estando a cargo del proceso la Subsecretaria de la Función Pública quien en una Asamblea, por unanimidad, ha sido declarada Persona No Grata, no habiéndose levantado desde entonces ninguna voz en apoyo de la funcionaria, por el contrario, se han agravado las quejas en relación al trato que dispensa al personal municipal. Pese a la voluntad de esta entidad gremial, el gobierno se mantiene cerrado, como en otros ámbitos, a consensuar los pasos y los criterios mínimos necesarios para avanzar en un tema que beneficiaría a toda la comunidad ya que impactaría en la mejora de los servicios además de poner límite a la arbitrariedad de los políticos de turno, no habiéndose alcanzado los consensos necesarios para el nuevo modelo de escalafón municipal, menos la participación voluntaria de las áreas municipales, algo esencial en un proceso de estas características. En diversas reuniones hemos solicitado se tome en cuenta, y en sintonía con las Jornadas antes mencionadas con los siguientes puntos: 1 – Derogación del consejo de la Función Pública. 2 – Elaborar una ordenanza que cree la Comisión Paritaria que contenga tres elementos básicos: a) convenios salariales; b) un ámbito en el cual se puedan desarrollar las distintas problemáticas del personal instaurando la COMISIÓN DE ASUNTOS GREMIALES; c) elaboración del escalafón y organigrama de planta permanente. RSS feed Comments