Convocan al primer Encuentro de Mujeres de Medios Audiovisuales de la Patagonia

Se realizará en el marco del Festival Audiovisual Bariloche (FAB) en los días 21 y 22 de septiembre. Es organizado por Mujeres de Medios Audiovisuales Bariloche (MuMA), y buscan visibilizar la participación femenina en las producciones y generar un espacio de reflexión. MuMa está integrado por mujeres (cis y trans) cineastas y realizadoras de la ciudad y la región, que encontraron en su profesión un lugar de militancia y un espacio de debate acerca de género. Su mirada, que parte de la desnaturalización de los mandatos de una sociedad regida por códigos patriarcales, incursionan, no solo en lo que se proyecta en las pantallas, sino que mira el detrás de escena con lo que sucede en el mundo laboral de lo audiovisual, y en el interior del país. El FAB2017 será el marco donde se realizará el primer Encuentro de Mujeres de Medios Audiovisuales de la Patagonia con tres actividades: a) habrá un espacio de búsqueda de nuevos sentidos y marcos conceptuales que permitan repensar prácticas y escenarios actuales, con relación a una mirada feminista en lo audiovisual y comunicacional; b) una muestra no competitiva de producciones de realizadoras de la Patagonia; c) una asamblea de conformación de esta red de mujeres realizadoras y trabajadoras del medio audiovisual de la región. Para ello, las organizadoras de este primer Encuentro convocan a quienes están interesadas a inscribirse a través del blog: https://mumabariloche.blogspot.com.ar/. Podrán hacerlo en carácter de expositoras (ponencias) , realizadoras (muestra), o como público. La participación es libre y gratuita. RSS feed Comments