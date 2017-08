El municipio articuló, en lo que va de este año, 250 prácticas laborales en distintas empresas y comercios locales, y formó más de 300 personas a través de los Cursos de Formación Profesional. Además, algunos de estos jóvenes encuentran en estas acciones un incentivo para culminar sus estudios secundarios. La Dirección de Trabajo municipal es el área que coordina tanto las inducciones laborales de las personas que se encuentran inscriptas, como también articula las diversas capacitaciones de Formación Profesional, en conjunto con el Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. El programa está dirigido principalmente a jóvenes que recién inician su trayectoria laboral, quienes se insertan en una cultura de trabajo real, acompañados por un tutor que lo acompaña en el proceso de entrenamiento. Las empresas proveen insumos como ropa de trabajo, un Programa Médico Obligatorio, Seguro de Accidentes Personales y de parte del Ministerio estas reciben incentivos económicos. Estas prácticas se realizan en 20 horas semanales por un período máximo de 6 meses. Finalizado el entrenamiento el comercio puede optar por la contratación de estas personas, accediendo a importantes Incentivos económicos y descuentos en las Contribuciones Patronales. De las 250 inducciones que se realizaron durante este año, se pudo acceder a dos testimonios: Pablo y Lucía. Pablo tiene 23 años, le gusta el diseño digital, realizó el Curso de Introducción al Trabajo, y después tuvo la oportunidad de realizar un entrenamiento laboral como auxiliar de diseño en una distribuidora y desde Agosto trabaja activamente en la comunicación gráfica de la empresa a través del Programa de Inserción Laboral. ¿Qué te motivó a acercarte a la Dirección de Trabajo? Fue a finales del 2014, mi hermana me comentó que había un curso de diseño gráfico y otro de fotografía. Al final me inscribí al Curso de Introducción al Trabajo (CIT). ¿Qué te aportó el Curso Introductorio de Trabajo (CIT)? Me abrió la cabeza porque había un montón de cosas del mundo del trabajo que no sabía, derechos y obligaciones laborales, como hacer un cv, etc. ¿Hiciste el curso de diseño gráfico? Al final no, después del CIT volví a retomar la secundaria y no pasé por la oficina. ¿Pudiste terminar el secundario? Ahora estoy en el 4to año del secundario nocturno, ya casi termino. ¿Así que te gusta el diseño? Si, hace 6 años empecé por mi cuenta a aprender a usar Corel, Photoshop, Illustrator, y hasta el año pasado siempre había trabajado por mi cuenta solamente. ¿Cómo llegaste a este momento? Recuerdo el sábado 18 de diciembre del año pasado cuando recibo la llamada de la oficina preguntándome si sabía usar Corel, pensé que era por un trabajo o para ofrecerme un curso, pero era por un entrenamiento laboral. El lunes 30 de diciembre, casi a fin de año, tuve la entrevista en la distribuidora y empecé mi entrenamiento el 2 de enero. ¿Qué planes tenés para el futuro? Después de esta experiencia ya estoy por terminar el secundario, y con el apoyo de mis compañeras de trabajo voy a cumplir mi sueño de estudiar diseño gráfico. ¿Qué le recomendarías a las personas que están en búsqueda de empleo? Que aprovechen las oportunidades, y no se rindan en la búsqueda. Lucía tiene 21 años y realizó varios cursos desde la Dirección de Trabajo. En Diciembre de 2016 comenzó un entrenamiento laboral como moza en una reconocida cervecería barilochense, y a partir de Abril de 2017 gracias a su buen desempeño, responsabilidad y puntualidad comenzó a trabajar a jornada completa a través del Programa de Inserción Laboral. ¿Qué te motivó a acercarte a la Dirección de Trabajo? Me comentó mi hermano, él se había enterado en el secundario nocturno al que iba hace años. ¿Pudiste completar el secundario? Cuando me acerque me había pasado al segundo año de la nocturna, ahora ya lo finalicé, solo me falta rendir algunas materias. ¿Qué cursos realizaste junto a nosotros? Realicé el Curso de Introducción al Trabajo (CIT) en el 2014, el de Conservas en 2015 y el de Moza en 2016 ¿Realizaron prácticas en el curso? Sí, además de pruebas teóricas teníamos prácticas y al final hicimos eventos. ¿Pudiste aplicar tu aprendizaje en el entrenamiento laboral en la cervecería? Me sirvió, aunque me equivoqué varias veces, pero así fui aprendiendo, acompañada por mi tutor y una compañera de trabajo. ¿Qué le recomendarías a las personas que están en búsqueda de empleo? Les diría que esta muy buena la posibilidad de hacer cursos, ya que abren puertas, y cuando se da la posibilidad de una entrevista laboral hay que saber aprovecharla. Los interesados, tanto jóvenes como empresas en ser parte de este programa pueden acercarse los días miércoles a las 12:00 hs en la Casa del Deporte a la charla informativa de los servicios de la Dirección, o a través de la página de Facebook Dirección de Trabajo Bariloche o al teléfono 4400158 para mayor información.