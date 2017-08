En el marco de la audiencia de control de prisión preventiva solicitada por la defensa que se llevó a cabo durante la mañana de hoy, el Fiscal Martín Govetto se opuso al beneficio de cumplimiento del arresto de manera domiciliaria con tobillera electrónica; de un individuo imputado por intento de homicidio, agravado por el vínculo, por femicidio y la utilización de un arma de fuego, desobediencia y portación ilegítima de arma de fuego. El hecho que se le endilga ocurrió el día 26 de mayo pasado, despúes de las 22:00 hs, cuando el acusado intentó quitarle la vida a su ex pareja efectuándole ocho disparos con un arma de fuego sin autorización legal para su portación. Tres de los impactos dieron en el cuerpo de la víctima, lo que le produjo heridas de gravedad. Los abogados de la defensa particular solicitaron el beneficio del cumplimiento de la prisión preventiva en un domicilio, considerando el cuadro de salud en general de su pupilo y el riesgo que corre al permanecer en el establecimiento penitenciario, ya que no puede recibir golpes. En tanto el Fiscal Govetto y el equipo de la Unidad Delitos contra las personas encargado de los casos de violencia de género, se opuso considerando que el feroz ataque se produjo en un contexto de violencia de género, en el cual se advierten indicadores de altísimo riesgo para la víctima. Consideró además que éste no es el único episodio de este tipo ejercido hacia la mujer y como consecuencia de ello, se encuentra en trámite una causa en el marco de la Ley 3040. Recordó además que al momento del hecho, se encontraba vigente una orden de restricción impuesta por el juzgado de Familia N°9. Propuso el representante del Ministerio Público que el imputado sea alojado en alguna de las dependencias policiales de la localidad para dar cumplimiento a la medida cautelar. "De mantener prisión domiciliaria existe la posibilidad de que haga caso omiso a las condiciones impuestas y pueda ejercer algún tipo de violencia sobre la víctima o sobre los testigos. Sumado a esto el riesgo procesal", manifestó Govetto. En consonancia con lo expuesto, el abogado de la querrella, Sebastían Arrondo también manifestó su disconformidad a tal medida por la gravedad de los delitos imputados entre otros argumentos. El Juez de Garantías Bernardo Campana, hizo lugar a lo formulado por la defensa y le otorgó el beneficio del cumplimiento de prisión preventiva en un domicilio, bajo la supervisión de personal penitenciario. Asimismo en el día de la fecha, la Fiscalía con la adhesión de la querella, presentó ante la Oficina Judicial la acusación y la pretensión de pena de 13 a 18 años de prisión. Propuso además el cuadro probatorio para el debate y solicitó la audiencia respectiva para su control. RSS feed Comments