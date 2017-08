El Concejo Deliberante Municipal aprobó por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular, el “Régimen Municipal de Iniciativa Privada”, con el objeto de promover, formular, canalizar y ejecutar adecuadamente proyectos provenientes del sector privado que tengan por objeto la ejecución de obras, trabajos, actividades o servicios de interés público para la ciudad de Dina Huapi. A partir de esta ordenanza, podrá participar del Régimen Municipal de Iniciativa Privada, toda persona humana o jurídica privada debidamente constituida. La presentación puede ser espontánea o responder a una convocatoria pública, emanada del Poder Ejecutivo Municipal, para formular iniciativas o propuestas sobre un objeto determinado. En este marco, se creó una Comisión de Evaluación de la Iniciativa Privada que estará integrada por dos representantes del Departamento Ejecutivo, dos del Legislativo y uno del Tribunal de Contralor. Podrán participar colegios profesionales, instituciones académicas u otras entidades intermedias con incumbencia en la materia, para el análisis de la iniciativa privada, aunque su opinión no tendrá carácter vinculante. La Comisión de evaluación y desarrollo de la iniciativa privada será presidida por uno de los representantes del Departamento Ejecutivo. La iniciativa o propuesta deberá ser presentada ante el Departamento Ejecutivo, quien determinará sobre la admisibilidad de su estudio o rechazo en el término de treinta días hábiles a contar desde la fecha de presentación, mediante resolución fundada, la cual es irrecurrible. La presentación de la iniciativa deberá contar con la especificación del objeto y la mención de los lineamientos generales que permitan la comprensión e identificación, el análisis de la viabilidad técnica, jurídica y económica de la propuesta. Los fundamentos económicos globales y la pormenorización de los beneficios a obtenerse. Expresar el alcance de las presentaciones comprometidas, el plazo estimado de duración de la contratación o ejecución de la obra según el caso, el monto de la inversión y las bases tarifarias y procedimientos para su fijación, según el caso. h) El programa técnico para la ejecución del servicio o construcción, conservación o mantenimiento de la obra. Cuando la propuesta sea declarada admisible de estudio, la autoridad de aplicación convocará a la Comisión de Evaluación a los efectos de su evaluación, cuyo dictamen tendrá el carácter de vinculante e irrecurrible, en un plazo no mayor de sesenta días hábiles a partir de la fecha de la recepción de la documentación. La propuesta fue elaborada por el intendente municipal con el objetivo de crear “un instrumento jurídico que tiene por objeto estimular la inversión privada para la elaboración y desarrollo de proyectos de interés público para la comunidad” Se consideró además, que “de éste modo se posibilita la participación de los particulares en la gestión administrativa, a modo de colaboración con aquél fin primordial y basal de promover del bienestar general”. RSS feed Comments