La diputada nacional María Emilia Soria presentó hoy en el Congreso de la Nación una declaración de repudio al decreto 653/2017 del Presidente Macri que delega en el Ministerio de Transporte la facultad de clausurar ramales ferroviarios en forma definitiva y proceder al levantamiento de las vías. Soria consideró que este Decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, significa un grave retroceso en la política de desarrollo del sector ferroviario porque profundiza una decisión que se cristalizó a principio de año cuando sin tapujos el Jefe de Gabinete explicó que, pese a estar contemplado en el presupuesto 2017, no está prevista la extensión del Tren del Valle porque "La priorización estratégica en materia de infraestructura ferroviaria en el país se orienta a los flujos masivos de pasajeros, como en el Área Metropolitana de Buenos Aires… Por todo ello, la extensión del Tren del Valle no se presenta en la actualidad como una inversión estratégica". Soria advirtió además una actitud contraria al Federalismo que promueve la Constitución Nacional y una demostración más del "porteño centrismo" con el que se maneja el Gobierno Nacional: "Frente a tal postura de delegar el cierre de ramales ferroviarios el Sr. Presidente no hace más que alejar a las provincias del interior de la Capital Federal, descarta obras que van a mejorar la calidad de vida de cientos de miles de argentinos, porque según ellos "inversiones estratégicas". La presentación de la diputada Soria indica además, que la priorización de inversiones "estratégicas" en el área Metropolitana de Buenos Aires en detrimento del resto del país, evidencia por lo menos un gran desconocimiento y menosprecio de lo que ocurre en muchas provincias del interior, donde se carece de rutas asfaltadas, de trenes, de líneas interurbanas de colectivo y como por ejemplo en la patagonia, donde además las distancias son muy grandes y las condiciones climáticas son adversas. "Lamentamos que el Sr. Presidente de la Nación no pueda ver la potencialidad del desarrollo ferroviario más allá de la rentabilidad económica. Nosotros medimos la rentabilidad de otra manera: en más derechos para los ciudadanos, en más inclusión, en servicios más accesibles para todos", concluyó el Proyecto de Declaración de la diputada rionegrina.