Así calificaron el triunfo del Frente para la Victoria desde Nuevo Encuentro en Río Negro. El futuro Presidente del espacio Kirchnerista, Leandro García, manifestó que "el resultado de las PASO del domingo representa un mensaje de esperanza de cara al futuro y también de un contundente rechazo a la gestión del gobierno nacional de Macri y el alineamiento provincial de Weretilneck". También "significa que hay una sóla fuerza política capaz de interpretar la oposición a esos gobiernos y plantear un proyecto político cuyo eje sea la defensa de los intereses de las mayorías" expresó en referencia al Frente para la Victoria de Río Negro. A su turno, Matías Chironi, dirigente de Viedma, resaltó "ésta victoria no sólo es un triunfo electoral, sino también la expresión política de un Pueblo que no está dispuesto a seguir perdiendo derechos. Una mayoría importante de las rionegrinas y rionegrinos ve, en María Emilia Soria y Ramón Chiocconi, la certeza de que ese descontento sea representado fielmente en el Congreso Nacional". "Nuevo Encuentro asumió el desafío de no abandonar el Frente para la Victoria, herramienta electoral del Proyecto Nacional y Popular liderado por Cristina Fernandez de Kirchner, porque entendiamos y estabamos convencidos de que continua siendo la representación más potente del proyecto de desarrollo con inclusión social que gobernó nuestro país en la decada ganada" agregó Leandro García y por eso "todo nuestro espacio político acompañó activamente a la fórmula del FpV e integró todas las actividades de campaña". De cara a las elecciones generales de octubre, la referente de Bariloche, Laura de la Rosa, sintetizó "en estas PASO una inmensa mayoría manifestó que así no vamos bien, que hay retrocesos que afectan sobre todo a los más vulnerables, que el endeudamiento nos mete nuevamente en una dependencia indigna, que hay una preocupante ausencia de políticas públicas que favorezcan el desarrollo y la inclusión. Por eso en octubre el resultado será más contundente aún". Andrea Contreras, referente del Frente de Mujeres y de la ciudad de Cinco Saltos, agregó que "tanto María Emilia Soria, y su gran fortaleza como mujer política empoderada, como Ramón Chiocconi, y su compromiso social y político, serán Diputados Nacionales porque el pueblo de Río Negro reconoce que nos han representado muy bien en el Congreso Nacional y en el Concejo Deliberante de Bariloche". "Se mantuvieron en el frente político por el cual fueron candidatos y representaron con coherencia el rechazo a las políticas antipopulares que se pretendían implementar" resaltó. "El Frente para la Victoria, y en especial nuestro espacio, reforzará el mensaje de esperanza para los millones de argentinas y argentinos que la están pasando muy mal con estos gobiernos que gobiernan para las corporaciones y un puñado de privilegiados. Continuaremos siendo la voz y la expresión política de ese sentir de las mayorías", Finalizaron "Exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y haciendo responsables de su desaparición a Macri y Bullrich".