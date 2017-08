El Club Andino Bariloche celebró su 86º aniversario con el tradicional desayuno en su sede. El presidente del club, Martín Enevoldsen, destacó los logros de este año e hizo referencia al proyecto de reconstrucción del Jakob, tras el incendio intencional que destruyó por completo su estructura. De la mano de su padre, el ex presidente Víctor Enevoldsen, recibió la distinción de socio vitalicio. Con la presencia del intendente Gustavo Gennuso y el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, el Club festejó un nuevo año de vida, acompañado por gran cantidad de socios y amigos de la institución. Este año, además, se cumplen 75 años de la inauguración de la sede donde funciona el club, en un terreno donado por Rosa Capraro. "Fue un año ajetreado, con algunos puntos positivos y otros no tanto", reconoció Martín Enevoldsen, presidente de la institución, que este año, recibió la distinción como socio vitalicio. Entre lo positivo mencionó el cambio en la comisión directiva, cuya transición fue "perfecta". Entre otros aspectos, resaltó el cambio en la dirección de la Escuela de Esquí, que está a cargo de Luciano de Santi, y agradeció la tarea llevada a cabo por Francisco Reising y Santiago Hardt. Por otro lado sostuvo que el Esquí de Fondo sigue creciendo y ganando adeptos, del mismo modo que el esquí demontaña, que a partir del 2020 es considerado como deporte olímpico. Enevoldsen resaltó que "seguimos creciendo con las carreras de aventura que tienen cada vez más adeptos" y también la Escuela de Montaña. A esto se suma el GEDA que permite a la gente adulta conocer el paisaje y las montañas de la región y el Grupo de Caminatas de Baja Dificultad. Sin embargo, expresó que este año "golpeó fuertemente la destrucción intencional del refugio Jakob", pero el abrazo simbólico convocado por Claudio Fidani en la sede del club "volivó a avivar la llama de los que tanto queremos a la montaña". En relación con este tema, confirmó que ya está listo el anteproyecto y presupuesto para la reconstrucción del refugio, de la mano de Parques. Destacó que Parques Nacionales se comprometió a aportar el helicóptero para transportar materiales y traer los deshechos del incendio. "Es importante porque repercute en el presupuesto, por el costo de la hora de helicóptero", señaló. También afirmó que hace una semana se reunieron con el gobernador, Alberto Weretilneck, quien comprometió un aporte para la obra. Calificó como gratificantes los aportes que realizan los socios a través de la cuenta que se abrió específicamente para esto. Finalmente destacó la labor que lleva adelante la Comisión de Auxilio del Club, que "es un orgullo del CAB y a nivel regional". El ex presidente del club, Hugo Jung, no dudó en afirmar que el club "está caminando, a la vista está" y destacó la importancia de implementar todos los desportes de invierno, al tiempo que se trabaja para que continúe creciendo la Escuela de Montaña. Por su parte, el ex presidente Vicente Ojeda, resaltó que en una ciudad con un crecimiento enorme como Bariloche el club ha podido mantener su identidad. Señaló que lleva a cabo una gran labor a la hora de acercar la montaña a la comunidad dotando de infraestructura y formación, como un valor permanente para resguardar el medio ambiente. RSS feed Comments