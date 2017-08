El intendente Gennuso anunció el proyecto, que el Municipio desarrolla junto a la ONG “Tablas para el Cambio” y la organización local SKUNBA (Skateboarders Unidos de Bariloche). El espacio estará emplazado en la zona de la pileta municipal, y tendrá 1300 m2. En respuesta a una demanda histórica de los aficionados a este deporte, el intendente Gustavo Gennuso realizó hoy (11/8) la presentación de la iniciativa de un Skate Plaza para la ciudad, junto a los referentes de “Tablas para el Cambio” Tomás Crowder y Guillermo De Diego, y a numerosos integrantes de SKUNBA (Skateboarders Unidos de Bariloche). “El primer paso era el lugar del emplazamiento, que ya lo tenemos definido, el segundo paso es el diseño del parque y el tercero la construcción. Sin diseño y sin proyecto no hay parque, con lo cual ahora estamos abocados fuertemente a eso”, explicó el jefe comunal, que recordó que “venimos trabajando seriamente el tema de un skate park desde el principio de la gestión”. En ese sentido, destacó el trabajo que realizaron el subsecretario de Deportes municipal Daniel Ljungberg, el representante del Municipio en Buenos Aires Andrés Rodríguez y la Subsecretaría de Planeamiento Urbano a cargo de Pablo Bullaude. Además, adelantó que ya se está avanzando con el posible sponsoreo del espacio por parte del sector privado, para contribuir a la inversión que realizará el Municipio. Gennuso remarcó que el skate es una de las prácticas que más intercambio social generan en los niños y jóvenes de la ciudad, y por eso desde el Municipio se buscó desde un principio impulsar el desarrollo de este tipo de espacios públicos, que contribuyen al aspecto no sólo deportivo sino social y cultural. Por otra parte, la instalación del Skate Plaza también traerá otras consecuencias positivas para la ciudad: en primer lugar, al ser una pista de alto nivel en cuanto a estándares internacionales de competencia —el skate ya será una disciplina en los próximos Juegos Olímpicos—, se pondrá a Bariloche en el mapa de competencias a nivel nacional e internacional. Y en segundo lugar, también contribuirá al desarrollo turístico de la ciudad, ya que el skate, como deporte de tabla, se convierte en un complemento deportivo veraniego a la práctica del snowboard durante el invierno. “Lo de hoy es un paso importante —valoró Gennuso—, pero el día que tenemos que estar contentos es el día que esté la tabla sobre el parque”. Y agradeció especialmente la excelente predisposición de la organización “Tablas para el Cambio” para colaborar con el Municipio y aportar su amplia experiencia en la recuperación de espacios como “skate plaza”, algo que recientemente implementaron con mucho éxito en la rambla de la ciudad de Mar del Plata. La elaboración del proyecto tendrá una muy importante participación de los integrantes de SKUNBA. Rodrigo Pérez, uno de sus referentes, celebró que con esta iniciativa “se abarcan muchos intereses, porque se abre un abanico de actividades que se pueden desarrollar a través del skate, como arte, fotografía, video”. Otro de los integrantes de la organización, Mauricio Cigna, recordó que la asociación lleva 10 años de trayectoria con esta disciplina en la ciudad, y valoró que “este es el paso más concreto que se puede dar y está bueno aprovecharlo, están todas las voluntades sobre la mesa y las vamos a aprovechar”. “Con nuestra actividad en el Gimnasio Newenche dimos cuenta de todo el potencial que puede haber en Bariloche con una pista de estas, hubo gente que tuvo que irse de la ciudad por no tener la pista y eso es una lástima, porque hay un semillero muy grande que puede evolucionar teniendo un espacio”. Tomás Crowder —director de “Tablas para el Cambio” y asesor de la Secretaría de Deportes de la Nación para el desarrollo del skate como disciplina deportiva—, contó que “desde un primer momento nos pusimos a la orden de SKUNBA y de todos los chicos que han venido pacíficamente luchando para este espacio”, y también agradeció la iniciativa del Municipio: “Lo que me parece interesante es ver la seriedad con la que se está trabajando, en el sentido de primero tener la voz de todos los chicos de Bariloche, que son muchos”. “El skate no tiene fronteras ni clases sociales, todos somos iguales arriba de la tabla”, reflexionó. El arquitecto Guillermo De Diego también es parte de la organización, y será el proyectista de la nueva pista, que tendrá una extensión de 1300 m2 y se emplazará en la Costanera, en la zona de la pileta municipal y aprovechando muchas de las estructuras existentes. El profesional coincidió en el aporte social y cultural que brinda un Skate Plaza: "Estos son los nuevos clubes, y estando en el espacio urbano generan una dinámica, una sinergia positiva que hace que la gente se vuelva a encontrar. Son lugares de conexiones sociales. Por eso en muchos países de Latinoamérica lo implementan como política pública social, para que existan migraciones dentro de las ciudades y lo urbano sea un lugar menos compartimentado y más fluido".