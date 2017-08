A raíz del corte del suministro de energía eléctrica realizado por la CEB en algunas reparticiones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en el día de hoy, es necesario poner de manifiesto que el municipio se encuentra regularizando deudas que vienen desde hace 15 años y que en este proceso, para no lesionar los intereses de la ciudad, es imprescindible determinar la deuda real. En este contexto, en que se está determinando el monto definitivo, desde la Secretaría de Hacienda se implementó un esquema de pago distinto, es decir, no descontar más del canon la energía del municipio, y a partir de este mes pagar la factura por ventanilla como una manera efectiva de ordenar y conciliar las cuentas. Esta determinación que se implementa mediante un sistema administrativo, genera tiempos lógicos en el mecanismo de liquidación, lo que produce la natural demora en el efectivo pago. No obstante de haber cursado las notificaciones, avisando que se estaba en proceso de cancelación de la factura, la CEB cortó el suministro de la energía eléctrica en algunas reparticiones municipales, lo que produjo inconvenientes en la atención al público y en el desarrollo de las tareas habituales, por lo que pedimos disculpas a los vecinos que se puedan haber visto afectados en la atención por causas ajenas a nuestra voluntad. RSS feed Comments