El partido Nuevo Encuentro, que conduce Martin Sabbatella a nivel nacional, realizó su primer Plenario luego de ser reconocido formalmente como partido en Rio Negro. En la ciudad de Cipolletti, el último sábado, se reunieron más de un centenar de integrantes del partido. El espacio Kirchnerista reafirmó su pertenencia al Proyecto Nacional y Popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner y respaldaron fuertemente a la fórmula de precandidatos a Diputados Nacionales María Emilia Soria y Ramón Chiocconi. Por otra parte, se presentaron las Mesa Locales y se consensuo la lista de Unidad Turquesa K en vistas a las elecciones internas que se realizarán en septiembre. La mesa de conducción provincial quedo conformada por representantes de todos los circuitos electorales y será encabezada por Leandro Garcia (Presidente), Matias Chironi ( Vicepresidente), Laura De la Rosa (Secretaria general) y Andrea Contreras ( Secretaria de Genero). Los referentes expresaron que "es un orgulloso de pertenecer a este espacio que, sin recursos y con mucha militancia, logra por fin obtener la personería jurídica-política, una herramienta para poder presentar candidatos en Rio Negro que no duden en oponerse al proyecto político que en Argentina representa Macri y que tanto daño está haciendo a los trabajadores, jubilados, comerciantes, y pequeños productores". "No tenemos dudas de que la única figura capaz de ponerle límites a Macri es Cristina Fernandez de Kirchner. El gobierno de Macri no representa nada nuevo, es un gobierno de derecha clásico, liberal en lo económico y autoritario en lo político. La represión de la protesta social, las detenciones arbitrarias de Milagro Sala y Jones Huala y la desaparición de Santiago Maldonado, son producto de un gobierno insensible y violento" agregaron. Invitaron a todos los vecinos de la provincia de Rio Negro que sientan preocupación por la situación que vive el país y la Provincia de Rio Negro que se acerquen a Nuevo Encuentro y llamaron a votar en las próximas elecciones por el Frente Para la Victoria "somos orgullosos integrantes del Frente Para la Victoria en Rio Negro y creemos que es la única alternativa que representa una opción real y concreta de oposición al gobierno de Cambiemos. Esta claro que tanto el partido del Weretilneck, el Radicalismo, como Magdalena Odarda han acompañado, sin condicionamientos o haciendose los distraidos, a Macri en el Congreso Nacional en las medidas que más dañaron a los argentinos" sintetizaron. Maria Emilia Soria y Ramon Chiocconi "han demostrado, desde su lugar de Diputada y Concejal respectivamente, ser coherentes con el mandato popular que los puso en ese lugar para oponerse a las políticas de Macri o Genusso en Bariloche". "Estamos convencidos que en estas PASO las y los rionegrinos expresarán un claro mensaje de advertencia al gobierno nacional y provincial: así no vamos bien y así no se puede seguir. Por eso, la necesidad de continuar, desde el Congreso Nacional, poniendole un freno al ajuste, el endeudamiento, la profundización de la crisis de las economías regionales, la inflación y la caída del salario real, la represión de la protesta social, el aumento de la pobreza, y tantos retrocesos mas" finalizaron.