“La plata del IPROSS no puede ser usada para la campaña”

Legisladores del Frente para la Victoria presentaron un amparo colectivo exigiendo la continuidad de la cobertura por parte de la obra social de la provincia. La acción judicial, presentada en nombre de la toda la población, tiene por objeto garantizar las prestaciones médicas a los afiliados del IPROSS. Al respecto el Legislador Alejandro Ramos Mejía, sostuvo que "como Legisladores y como rionegrinos, nos vemos obligados a tener que iniciar esta medida para que Weretilneck no gaste la plata del Estado en la campaña y respete los fondos públicos al servicio de la salud del pueblo". Por su parte el Legislador Nicolás Rochas, indicó que "en el 2015 despilfarró los fondos petroleros y en este 2017, no sólo nos enterró en deudas, sino que manotea desesperado los fondos de todas las cajas rionegrinas". El Amparo Colectivo, fue presentado hoy en la ciudad de Bariloche y los Legisladores esperan que la Justicia no le dé la espalda a los afiliados al IPROSS.