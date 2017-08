Desde el bloque de Legisladores del Frente para la Victoria nos unimos a las voces de reclamo que exigen al gobierno nacional, máximo responsable por la integridad de los argentinos, para que Santiago aparezca con vida. No podemos permitir que el Estado se desentienda de la situación y no reconozca que son los responsables por la desaparición de un argentino en plena democracia. Por eso, desde el Bloque del Frente para la Victoria, elevamos dos proyectos, uno de declaración y otro de comunicación para que el gobierno Nacional brinde respuestas a la sociedad. Según un informe brindado por el CELS, que desde el primer momento está exigiendo la aparición de Santiago Maldonado, “La Gendarmería disparó balas de plomo y de goma y quemó objetos pertenecientes a las familias. Santiago fue visto por última vez mientras huía de la persecución de los gendarmes, que –según relatos de los presentes– en un momento dijeron “tenemos a uno” y cargaron a alguien en una camioneta. Resultan sumamente preocupante las declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que es además la máxima responsable de las fuerzas de seguridad que intervinieron en la represión, negando la detención de Santiago, como quien quiere tapar el sol con la mano. Las personas no desaparecen, tenemos una larga y dolorosa historia que nos demuestra que cuando el Estado fuerza la ausencia de una persona, es el principio de una época de horror. RSS feed Comments