Luego de la excelente actuación de este joven artista local, este último sábado, sobre el escenario de la 47° Fiesta Nacional de la Nieve, el intendente Gustavo Gennuso lo recibió en su Despacho. “Estamos muy contentos. Bariloche mostró una alta calidad y profesionalismo de sus artistas”, manifestó el jefe comunal. Piombi estuvo acompañado por Joaquín Di Bento, productor del primer material del joven artista e impulsor del Centro Cultural Culturica. En un ameno encuentro, realizado este lunes (07/08) por la mañana, el mandatario local felicitó a Piombi por su desempeño, y valoró su actitud de defender a la cultura local, cuando parte del público se presentó ansioso y pedía por la presentación de Abel Pintos. “Fue una experiencia muy fuerte. A pesar de saber que iba a haber mucha gente, no dejó de ser un momento muy intenso”, compartió el artista, “tuve que plantarme en el escenario y apaciguar los ánimos de la gente que esperaba desde temprano una figura como Abel”. La propuesta que se vio en la noche central de la Fiesta de la Nieve fue novedosa en varios sentidos: el primero fue definir un repertorio totalmente instrumental, y con un artista plástico haciendo pintura en vivo, conjugando arte y música. “Con Mariano (Cabrera) nos conocemos desde hace tiempo. Tenemos un feedback muy bueno, él pintando y yo tocando. Cuando me ofrecieron no dudé en llamarlo”, manifestó Piombi, “planificamos los temas, pero él se inspira con lo que pasa en ese momento, viaja con lo que escucha”. Por el repertorio dijo “decidí tocar canciones propias, salvo una de un guitarrista ruso, pero valoricé lo mio, e instrumental”. Los temas que se escucharon fueron Rocío en el crepúsculo, Vibrando tensiones y Enraisando Sonidos, además Canción del Dragón Dorado del ruso Estas Tonne. Planteó durante la reunión la necesidad de apoyar a la cultura barilochense, “tenemos una gama de artistas muy rica y amplia. Hay mucha gente que está haciendo proyectos independientes, sin apoyo”. Con relación a sus proyectos dijo que continuará componiendo y tocando, “la idea es grabar un disco con más canciones, 'Leyendas sobre cuerdas' es un primer material con solo cuatro temas”. “Quisiera poder viajar, y llevar mi música a distintos lugares, y hasta pensar en tocar en eventos como la Semana Musical Llao Llao, en espacios que valoren este tipo de música que necesita sus momentos y tiempos”. planteó. Iván Piombi comenzó desde muy joven a incursionar con la guitarra en géneros como el flamenco, la música celta, barroca clásica, y folk. Su música es una fusión de estas diversas influencias, “como también del guitarrista John Battle, que tiene un estilo muy particular con mucha percusión, me gusta tomar a la guitarra como un instrumento percusivo, que acompañe a la melodía”. Agregó que para su música el contexto de Bariloche lo ayuda mucho, “por ejemplo ahora estoy indagando en el folclore, con Nahuen Rappoport me está ayudando a combinar de otra manera las melodías”. Piombi además de estar actuando de manera solista, participa en el grupo Cayú, con Nehuen Rappoport, y Víctor de la Puente; además de Crucero Galáctico, grupo de rock que fusiona otros estilos como bossa nova y el candombe, y que pronto tendrá su estreno en el Centro Cultural de calle Moreno. RSS feed Comments