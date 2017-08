La diversidad y el virtuosismo de la cultura local se hizo presente este sábado, desde temprano, en el Velódromo Municipal. Música mapuche, tango con tintes afros, blues, rock, música instrumental, el arte plástico local y la danza fueron los que representaron a la ciudad en esta jornada central. Desde horas tempranas de la tarde, y a pesar del frío imperante en toda la jornada, grupos de personas se hicieron presentes en el lugar, donde por primera vez se realizaban estos festejos. Un impresionante escenario se montó sobre el lado que da a Diagonal Capraro, de espaldas al imponente Nahuel Huapi, y que mantuvo la clásica postal de estos lados sureños con un paisaje incomparable entre lago y montañas, engalanado con la música y el arte local. La primera en representar a la ciudad fue la cantautora mapuche Anahi Rayen Mariluan, quien recorrió canciones en el idioma de su Pueblo, el mapuzungun, y de su autoria plasmadas en sus tres discos Kisulelain (no estamos solas), Amulepe Taiñ Purrun, (Que siga nuestro baile), y su última creación, Makewenuy (amigo del cóndor). “Es una alegría estar cantando al territorio, que se oiga el mapunzungun, una alegria estar acá con algunas de las voces de los cantos que nacen para los niños, que 'el amor siga sonando', decía pero también que la justicia nos siga acompañanado”, manifestó la artista, que con su voz y un sonido contemporáneo en diálogo con lo tradicional mapuche, emocionó y sorprendió a más de algún desprevenido que no esperaba encontrarse con tal calidad de espectáculo, y que fue acompañado por Leopoldo Caracoche (voz y guitarra), y Natalia Cabello (Piano), pero también unas impresionantes imágenes logradas por María Manzanares que se pudieron apreciar sobre la gran pantalla dispuesta en el escenario, y que terminaron de fusionar la voz, la música, y la belleza del Wall Mapu, “que aún sigue manteniendo su pena”, fue el reclamo de la artista expresada a través de esta armónica conjunción. Siguió Patagonia Milonguera, grupo integrado por Nora Pessolano en voz y guitarra, y Andrés Larzen, en teclado y percusión, y que sumó en esta oportunidad a Marisa Di Giambattista en piano, José Falcón en percusión, Nacho Barúa en tambores, y Leo Ramos en bajo. Clásicos del tango argentino como Grisel, Milonga para una Calle, y muchos más subieron al escenario central pero bajo una particular versión puesto por estos artistas, que indagan en sonoridades profundas, de los orígenes afros, rioplatenses, pero que el frío del sur ha puesto su parte patagónica. Pessolano agradeció la convocatoria de ser parte de esta fiesta, “estamos muy contentos de compartir con ustedes este escenario, a pesar del frío, son muy valientes y muy amorosos también”, compartió la artista. Lautaro, un joven que llegó desde muy temprano al velódromo para ganar un lugar de privilegio para el recital de cierre de Abel Pintos, dijo “me encontré con un grupo de candombe y tango muy bueno, el sonido es excelente, no acompaña el clima pero ya encontramos el calorcito de la buena música desde temprano”, haciendo alusión a lo que se estaba viviendo en ese momento con el grupo sobre el escenario. Seguramente esa sorpresa no se detuvo durante toda la tarde ya que lo que continuó también forma parte de la diversidad de talentos con los que cuenta la ciudad. El blues, jazz y algo de funk se hizo presente con el sello de Pedro Bellora & Blues Sparrings, integrado por Hernán Quarto (batería), Pablo Fainstein (bajo), Germán Lema (órgano hammond), Ezequiel Gutierrez (corneta), Pipo Reyes (saxo tenor), Mariana Gluch (coros y percusión), y Pedro Bellora (guitarra y voz). El grupo recorrió clásicos del blues, pero también brindó temas propios que se pueden seguir escuchando en www.pedrobellora.com.ar, y de donde se pueden bajar los discos de este gran músico local. El rock llegó con Alterego que puso calor a la tarde con covers de renombradas bandas como Queen, Cramberries, Blur, Guns'n Roses, Soda Estéreo, Divididos, Sumo y Catupecu Machu. Pablo Bazterrica a cargo de la voz demostró una gran versatilidad dentro de los estilos elegidos por la banda para interpretar. Fue seguido por Marian Venanti (primera guitarra y coros), Lucas Ives (bajo y coros) y Facundo Condori (bateria). Entre banda y banda la Compañía de Danza & Shows Juan Gallo puso ritmo a la tarde, y dio continuidad a lo que fue una verdadera maratón de artistas locales. Diversas intervenciones coreográficas se lucieron con un impecable vestuario para cada una de las apariciones. A una de ellas se sumó el Ballet de Folclore Fusión Don Vicente López, donde ritmos urbanos con lo tradicional del malambo se fusionaron dando un espectáculo de gran calidad y de alto profesionalismo, que fue demostrado sobre el escenario central del evento más importante de la ciudad, y que este año fue transmitido por diversos medios nacionales como la Televisión Pública, entre otros, y en directo a través de streaming por Pantalla Patagónica, mostrando al mundo otra postal, que no solo se resume en lo paisajístico, sino que muestra los enormes y grandes artistas con que cuenta Bariloche. El joven guitarrista Iván Piombi subió al escenario antes de la presentación de cierre con Abel Pintos. Con el Velódromo Municipal con más de 10 mil personas esperando ese momento, Piombi supo apaciguar las ansiedades con los que muchos de los presentes lo recibieron, y tema tras tema supo ganarse el reconocimiento del público. Un desafío inmenso para este joven de tan solo 23 años, y que presentó su primer disco instrumental en el mes de junio, “Leyendas sobre cuerdas” que sonó anoche, acompañado por un artista plástico local, Mariano Cabrera, que en tiempo casi récord creó una obra en vivo, donde plasmó la fuerza de estos lados sureños con sus montañas, bajo la inspiración de los acordes de este virtuoso guitarrista que propuso temas con mezclas de folk, flamenco, celta, estilos musicales en los que ha incursionado Piombi durante su corta trayectoria pero con un futuro prometedor. Piombi pidió durante su presentación que “no se olviden de apoyar a los artistas locales”, a lo que fue contestada su demanda con un fuerte aplauso. El Secretario de Turismo y Producción, Marcos Barberis destacó el alto nivel artístico de Bariloche, "queremos que estén presentes en nuestros escenarios, y más con la trascendencia de este en particular". "Son más de 400 artistas, integrando alrededor de 45 grupos, entre bandas de música, coros, danza, artistas plásticos, que se vienen presentando en los distintos escenarios de esta Fiesta Nacional de la Nieve, y este sábado y domingo cuenta con un escenario a la altura de un evento de esta trascendencia", afirmó el funcionario.