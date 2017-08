Audiencia de formulación cargos en caso de resistencia a la autoridad

Pasadas las nueve de la mañana, se realizó la primera audiencia de formulación de cargos por resistencia a la autoridad y amenazas, en la III Circunscripción Judicial, desde la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal. Participaron de la misma la titular de la Unidad Fiscal de Flagrancia y Gestión Rápida Alejandra Bartolomé y el adjunto Cesar Lanfranchi. El hecho que dió origen a la misma se produjo en cercanías de un hotel en el este de la ciudad cuando el imputado se resistió a ser aprehendido junto a un amigo con quien se encontraba en el interior de un vehículo. Al momento de detenerlos se produjeron algunos incidentes, entre ellos amenazas que profirió el acusado a una oficial de policía. Fue detenido y en esa condición asistió a la audiencia de formulación de cargos. El adjunto Lanfranchi imputó al detenido por los delitos de resistencia a la autoridad y amenazas de acuerdo a los artículos 237 y 45 del Código Penal. Sostuvo dicha acusación con declaraciones testimoniales. La Defensora Oficial Romina Martini en cambio argumentó que la información aportada no era de calidad, a la vez que el comportamiento de su defendido no se puede considerar delito sino una contravención. Evaluó que no correspondía formular cargos a su pupilo y solicitó el sobreseimiento como también su inmediata liberación. Requirió además que se le devuelva el auto de su propiedad, retenido en la Unidad Policial. El Juez de Garantías Bernardo Campana dispuso el sobreseimiento del imputado y que sea puesto en libertad considerando que el hecho adjudicado no supera una contravención. RSS feed Comments