El cantautor bahiense brindó un show lleno de clásicos ante un Velódromo Municipal colmado de público, no sólo de Bariloche sino de otras ciudades de la región que viajaron para disfrutar de este espectáculo local y vivir la 47º edición de la Fiesta Nacional de la Nieve. Abel Pintos dio un cierre magistral a la especial jornada del sábado de la 47º Fiesta Nacional de la Nieve, con una combinación ideal de sus temas más clásicos y el material de su último disco, "11". Con miles de personas acompañando el show en el Velódromo Municipal, sin importar el frío y la llovizna, el cantante dio la nota con su habitual calidez y vínculo con el público, haciendo un completo y emotivo recorrido por sus 22 años de trayectoria en la música. El público barilochense fue protagonista, pero también se sumaron fanáticos desde otras localidades de la región, como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Plottier. La elección de Abel Pintos como figura nacional de cierre de esta edición de la Fiesta Nacional de la Nieve tuvo mucho que ver con una demanda de años del público barilochense, que venía pidiendo su presencia en esta celebración de Bariloche. Así, se pudo brindar a la comunidad la oportunidad de presenciar de forma gratuita a uno de sus artistas favoritos. Ya ayer, durante la conferencia de prensa que brindó a medios de prensa locales, el artista señaló que "cuando uno tiene a oportunidad de ser parte de fiestas populares tan grandes, entra en contacto con la emoción de la gente del lugar, la de estar viviendo una fiesta que significa mucho para ellos". Pintos es dueño de un amplio y versátil repertorio, que va desde lo más clásico e innovador del folclore nacional a destacadas canciones de su autoría, como "La llave" y "No me olvides", que ya son exponentes de la música popular nacional.