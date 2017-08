El vicegobernador Pedro Pesatti presidió junto al intendente local, Daniel Belloso, el acto de apertura del 2do Congreso de Folklore e Identidad Rionegrina, que se realiza entre hoy y el domingo, en Choele Choel. Con la presencia de destacados referentes del folklore y la cultura rionegrina, se formalizó el inicio de las charlas, ponencias y presentaciones que buscarán ahondar en los rasgos identitarios de la provincia y sus manifestaciones artísticas y culturales. En su discurso de apertura, Pesatti destacó la importancia de discutir la identidad rionegrina, no sólo “como manifestación cultural, sino también en su carácter práctico”. “La identidad es una carta de presentación, una credencial, cuando las características de un pueblo se transforman en rasgos identitarios”, aseguró el vicegobernador. Indicó que las provincias con mejor desarrollo de su identidad “son las que mejor interacción tienen con el resto del país”. “Saber quiénes somos es también proyectar quienes somos, y de ese modo proyectar confianza”, agregó Pesatti. Expresó además que “cuando una comunidad no tiene claro quién es, tiene las mismas dificultades que un individuo sin credenciales, sin documentos de identidad, no puede ofrecer garantías de quién es”. Disertación Pesatti inició el ciclo de charlar con su disertación “La conformación de Río Negro como estado”, en un panel que también integró la profesora Ana María Dupey, con su exposición sobre “Territorialización de alteridades rionegrinas”. Al acto de apertura también asistieron los intendentes de General Conesa, Alejandra Más, y de Fernández Oro, Mariano Lavín, y el secretario de Cultura provincial, Ariel Ávalos. Las actividades proyectadas se desarrollarán durante todo el fin de semana, hasta el domingo, con una nutrida agenda que incluye paneles y conferencias sobre diversas temáticas. RSS feed Comments