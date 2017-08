La Senadora Silvina García Larraburu se comunicó con el Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, Luis Fabián Zgaib, a fin de elevarle la preocupación transmitida por un grupo de padres y madres de Viedma sobre el faltante de la vacuna contra el meningococo en el Hospital Zatti. Según detallaron, aún no existen certezas respecto a la fecha en que se volverán a recibir las dosis, una problemática que se extiende también a los centros de atención primaria de la salud de la capital provincial. La parlamentaria resaltó: “Es una vacuna de aplicación nacional, obligatoria para bebés y está destinada a prevenir las enfermedades meningocócicas, que pueden causar importantes daños y es mortal en el 50% de los casos no tratados”. Finalmente explicó que su intervención se debe a que los padres han intentado comunicarse con los ministerios de Salud de Provincia y de Nación, pero lamentablemente no han tenido éxito, por ello solicitaron su gestión. RSS feed Comments