El Frente Grande señala que Macri y Weretilneck apoyan a la empresa CAPSA – Vía Bariloche para que se le extienda la concesión del Cerro Catedral por 50 años más y se le titularicen 94 hectáreas de tierras públicas circundantes. En el año 2016, la empresa CAPSA realizó una presentación a la Municipalidad de Bariloche, pretendiendo renegociar el contrato por 50 años más y pidiendo que se le transfieran 94 hectáreas de tierras públicas del Cerro Catedral para un emprendimiento inmobiliario. "Esta embestida empresarial, aseguró el presidente del Frente Grande, Julio Accavallo, se frenó por la oposición de varios partidos políticos y de las entidades intermedias de Bariloche, ahora la estrategia de CAPSA es que si no se puede avanzar con el acuerdo municipal se va a continuar y profundizar la disputa judicial para concretar sus pretensiones con la anuencia de la provincia y la nación". Tenemos que recordar que por un lado CAPSA realizó la presentación ante el Municipio, pero en los papeles la empresa mantiene su pretensión de mantenerse en el Cerro Catedral bajo la tutela provincial. Esto sucede porque CAPSA judicializó en el año 2010 el traspaso de las tierras del Cerro y del poder concedente realizado desde la provincia al municipio. Desde febrero de 2016 la causa está con un acuerdo de suspensión de términos, pero no hubo desistimiento alguno por parte de CAPSA. "La presentación que hizo la empresa ante el Municipio de Bariloche, fue un intento de arreglar políticamente lo que pretenden hacer en Catedral, continuó explicando Accavallo, perdida esta instancia van a volver a insistir judicialmente, porque saben que el gobierno provincial si recupera el poder concedente les va a dar vía libre a sus intereses". La injerencia de la provincia en el tema ya viene desde hace tiempo, en el año 2013 el gobernador Weretilneck planteó que es necesario "intervenir" para acercar las posturas. En ese momento el actual Intendente Gennuso le respondía: "Nos llama poderosamente la atención que el Sr. Gobernador afirme que por el planteo de CAPSA esté en peligro el traspaso del cerro Catedral al Municipio cuando él sabe que es absolutamente improcedente, o encierra alguna intención inconfesada". El titular del Frente Grande afirmó que "la sospecha de Gennuso sobre las intenciones de Weretilneck se extienden a partir de que hay un punto que favorece notoriamente a la empresa ante la disputa judicial con el Municipio, es que al día de hoy el gobierno provincial desde el año 2010, alegando temas burocráticos, no formalizó el traspaso de titularidad de las tierras del Cerro Catedral desde la provincia al Municipio de Bariloche". Es público y notorio el estrecho vínculo entre el gobernador Weretilneck y la empresa Vía Bariloche que controla CAPSA. La relación se consolidó cuando era Intendente del Municipio de Cipolletti y continuó durante su mandato como gobernador a través del uso de la empresa aérea SAPSA y de la concesión del transporte público de pasajeros a empresas del grupo. A su vez, el traspaso de las tierras públicas de Catedral al grupo Vía Bariloche cuenta con el respaldo de Mauricio Macri que también tiene una cercana relación con el grupo. Muestra de ello es que a los pocos días de asumir la presidencia visitó la empresa Vía Bariloche y el día 28 de diciembre de 2016 en Villa Traful, según refleja el diario El Cordillerano, Macri ofuscado increpó verbalmente al concejal del PRO, Daniel Gonzalez, diciéndole: "Bariloche…, tienen un cerro espectacular, dígale al intendente que se ponga las pilas y solucione el tema del Catedral". El planteo presidencial, además de un mensaje al Intendente, fue un llamado de atención al Concejal del PRO que se había opuesto al acuerdo con CAPSA. "Por estos antecedentes es que los barilochenses tenemos que estar alertas, ya que el plan B de CAPSA está en marcha, si la Municipalidad no le garantiza en el corto plazo que se le entregue el Cerro Catedral por 50 años más y la titularidad de las tierras circundantes, apuestan a que, con el apoyo de Macri y Weretilneck, la provincia recupere judicialmente el poder concedente y de esta manera se concreten sus objetivos de apropiarse del patrimonio público", finalizó Julio Accavallo.