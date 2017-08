Este martes (01/08) por la tarde, quedó inaugurada la Expo Nieve, donde se exhiben diversos atractivos relacionados al turismo invernal local y de la región. En la apertura el intendente Gustavo Gennuso destacó que “el crecimiento de todos, también es nuestro propio crecimiento”. A partir de este miércoles 02 hasta el domingo 06 de agosto, de 11 a 20 horas, se podrá visitar esta globa de más de 300 m2, ubicada en el Centro Cívico, especialmente instalada en el marco de la 47° Fiesta Nacional de la Nieve. Luego del corte de cinta, el intendente Gennuso dio la bienvenida a los más de 18 expositores, entre locales, de otros puntos de la provincia, y localidades del vecino país de Chile, acompañado por la Ministra de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Silvina Arrieta; el Secretario de Turismo y Producción municipal, Marcos Barberis. Planteó que desde la gestión municipal se ha venido diseñando un plan integral con cada uno de los eventos de la ciudad con una mirada a futuro, considerando “que tengan una identidad propia, y en este caso nos convoca la nieve”. Manifestó la importancia de articular con otras ciudades de la región “porque no nos consideramos una ciudad turística aislada, sino articulada, porque el crecimiento de todos, también es nuestro propio crecimiento”. Destacó la presencia de la Comuna de Valdivia y de la Región de los Lagos, “ya que no contamos con una frontera sino con un paso para comunicarnos. Y esa comunicación se hace desde el conocimiento cara a cara, y por ello la generación de espacios para poder compartirlos”. Agradeció el trabajo de la Comisión de Eventos, a cargo de la organización de la fiesta, y sobre todo por la valoración de los más de 30 grupos artísticos locales que forman parte del cronograma de este imporante evento, “como nunca Bariloche privilegió a sus artistas locales, y esto es también una fiesta de la cultura barilochense”. Por último, rescató el apoyo del Gobierno Nacional al poner a disposición los medios públicos como la Televisión Pública, Radio Nacional, y Telam para “que esta fiesta esté presente en todo el país, y es importante porque muchos barilochenses viven del turismo y cuanto mejor mostremos nuestra ciudad, más querrán venir a visitarnos”. La ministra Arrieta, por su parte, transmitió los saludos del gobernador Alberto Weretilneck, quien no pudo estar presente por cuestiones de agenda. Continuó destacando el esfuerzo realizado por todos los agentes públicos y privados porque “Bariloche fue el destino más visitado en esta temporada invernal, con un 90% de ocupación en el mes de julio, y esto se debe al trabajo que vienen realizando, mostrando esta ciudad a nivel regional, nacional e internacional”. Agradeció al intendente por generar un espacio “que permite la integración, no solo de la provincia de Río Negro, sino de localidades del vecino país de Chile”. Estuvieron presentes el diputado nacional Sergio Wisky, la legisladora Silvia Paz, Director de Innovación y Medios Digitales at Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Melchor Mazzini, el presidente del Concejo Municipal, Diego Benitez, los concejales Viviana Gelain, Claudia Contreras, Julia Fernandez, y Andrés Martinez Infante, funcionarios nacionales, provinciales y municipales, referentes del Emprotur, entre otras asociaciones, y las Reinas Embajadoras Clara Vereertbrugghen, Fiorella Messina, y Azul Spagnolo. El evento culminó con la presentación del grupo local Bombay, liderado por Riki Basevich (guitarra), Diego Hachmann (batería), Federico Villalba (bajo) y Viri Bovo (voz). Dentro de la carpa se podrán visitar los stands del Complejo Turístico Cerro Otto, Hampton by Hilton, AIDS Healthcare Foundation (AHF) Argentina, Comuna de Valdivia (Chile), Municipalidad de Cipolletti, Región Estepa – Valcheta, Municipalidad de Viedma, Municipalidad de Dina Huapi, Municipalidad de El Bolsón, Las Grutas (San Antonio Oeste), Ente de la Región Sur, Ski Nórdico, Región de los Lagos (Chile), Desafío Bariloche, Centro Invernal Piedras Blancas, Cerro Catedral, Cultura Rural Patagónica, Diversidad Turismo Activo, y La Comarca. Habrá propuestas artísticas, en el espacio a cargo de Kostelo, Restó & Grill, con presentaciones a partir de las 19 horas, de bandas y espectáculos locales. Por otro lado, también se suman al circuito de promoción los productos originales hechos en Bariloche de la mano de emprendedores y artesanos locales, con la Feria de productores EcoSureños ubicada en calle Independencia esquina San Martín, y la tradicional Feria Artesanal, de Moreno y Villegas. La jornada del día martes comenzó con la presentación del grupo local Nube Percusión, poniendo ritmo a la tarde, y con la inauguración del circuito Nieve del Centro Cívico, integrado por el Portal Nieve, una simulación de una nevada debajo de los arcos de ingreso a la plaza; el Snowball Gigante para la foto del recuerdo, y el Bosque Nevado para los más chicos con la pista con donas, y el parque para hacer un muñeco de nieve. Hasta el domingo 06 de agosto se podrá acceder a estas propuestas, desde las 11 a las 20 horas. Invita la Comisión Especial de Festejos junto a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, Gobierno de la Nación, y Emprotur. AGENDA GENERAL DE LA 47º FIESTA NACIONAL DE LA NIEVE: A continuación, te detallamos todos los eventos, actividades, concursos y convocatorias en el marco de la 47º edición de la Fiesta Nacional de la Nieve: Miércoles 2/8: - 17 hs: Concurso de Tortas – - 17:30 hs: Show de cierre: Mala Yunta - 18.30 hs: Show de Jhonny Susini (Hotel Panamericano) -18 hs: Ballet Tolkeyen (Centro Cívico) 18:30 hs Bajada de Antorchas (Cerro Catedral) Jueves 3/8: - 14 hs: Concurso de Bartender – -18 hs: Show de cierre: Constelación Monada (Hotel Panamericano) Viernes 4/8: CERRO CATEDRAL -12 hs: Música en la montaña. La Roca Cocineros argentinos en vivo, transmitiendo desde el cerro. CENTRO - 14 hs: Reapertura de la Feria Artesanal de Moreno y Villegas -16 hs: Show de cierre: Arroyito Dúo - 20 hs: Música en la Catedral – Coros de Bariloche y Orquesta del Bicentenario Sábado 5/8: CENTRO CÍVICO - 9 hs: Acto del Día del Montañés VELÓDROMO MUNICIPAL - 13.30 hs: Anahí Mariluan -14:30 hs: Patagonia Milonguera -15:30 hs: Pedro Bellora -16:30 hs: Alterego Compañía de Danza & Shows Juan Gallo / Ballet de Folclore Fusión Don Vicente López con intervenciones artísticas todo el día. - 17.30 hs: Conocé los proyectos de las candidatas a Embajadora de la Nieve Elección de la Embajadora de la Nieve 2017 - 18:30 hs: Show de música y arte en vivo con Iván Piombi y Mariano Cabrera - 19.30 hs: Show de cierre: Abel Pintos Invitado especial de AHF Jay Mammon CERRO CATEDRAL - 16 hs: Desfile del Montañés (Plaza Catalina Reynal) Domingo 6/8: VELÓDROMO MUNICIPAL - 12 hs: Concurso de Hacheros -14 hs: Tradición Sureña -14:30 hs- Trapiales del Chamamé -15 hs: Shows de bandas locales: Grupo Energía | La Máquina | El Embrujo | Los originales | La Única | Los Primos del Sur | Germán Lopez | Mentolado | Elegidos | Los fabulosos Rancheros | Tu Mambo | Diamante del Sur | Samira CENTRO CÍVICO -16 hs: Yamil -16:30 hs: Luciano Mayorga -17 hs: El Refugio - 18 hs: Desfile de la Nueva Embajadora de la Nieve (calle Mitre) - 19:30 hs: La Quinta EXPO NIEVE Del 2 al 6/8, de 11 a 20 hs en el Centro Cívico Todas las opciones en productos y servicios para este invierno en Bariloche y la región. Vení a jugar, disfrutar y divertirte: por la tarde Cosmo Rodante y a las 19 hs shows de bandas locales. Disfrutá de las delicias que te ofrece Kostelo, toda la semana en la Expo. 2/8: Ballet Oriental 3/8: Escuela de Danza. Avivarte con un espectáculo de danza y conciencia. Show de cierre: Del Ñaupa 4/8: Danzas Premier – Show de cierre: Tranqui 120 5/8: 16 hs Carucha's Band CERRO CATEDRAL TE INVITA A DISFRUTAR DEL TEST SKI Del 31/7 al 4/8 – 11 a 16 hs 300 personas por día podrán disfrutar de este regalo Sector Medio de arrastre Baby 1 Pista exclusiva, esquíes y botas, instructores EXPERIENCIA DE 30 MINUTOS DE DURACIÓN v Entrega de cupones (hasta agotar stock: 300 cupones por día) 31/7 y 1/8 en la Oficina de Informes de Turismo (Centro Cívico) de 10 a 13 hs 2, 3 y 4/8 en el Stand de Cerro Catedral en la Expo Nieve SNOWBALL GIGANTE Y BOSQUE NEVADO: Del 1 al 6/8 en el Centro Cívico – 11 a 20 hs Vení a sacarte fotos y disfrutar en familia MUESTRA NIEVE Y MONTAÑA: Fotos, vestuario y charlas 7 al 13/8 Sala Frey de 9 a 20 hs Organiza: Club Andino Bariloche y Carrera de la Historia – www.clubandino.org FERIA DE PRODUCTORES Y ARTESANOS ECOSUREÑOS: Encontrá productos hechos 100% en Bariloche Todos los días de 10 a 20 hs Av. 