El Presidente del Bloque Progresista, Jorge Ocampos declaró que "hace ya varios meses presentamos un proyecto de Declaración para repudiar lo que ocurría y ocurre en Venezuela y el mismo no ha sido tratado por nuestro Parlamento; todo parece indicar que está frenado por quienes simpatizan con el dictador Maduro". “Los que aquí han defendido la megacorrupción y a uno de sus máximos exponentes como el diputado De Vido, con más de 120 causas de corrupción comprobadas, son los mismos que callan las más de 100 muertes de manifestantes por parte del régimen autoritario y violento en los últimos meses que, encima ahora, pretende eternizarse en el poder mediante una Constituyente ilegal e ilegítima", expresó el legislador. Sostuvo que es una flagrante contradicción de quiénes dicen defender los intereses argentinos y rionegrinos y que durante el gobierno anterior se creían “dueños” de los Derechos Humanos, hoy no se expresen por las muertes del pueblo venezolano a mano de militares y paramilitares, pueblo que sólo exige libertad y democracia. “Es muy grave", dijo Ocampos. El parlamentario consideró que "las dictaduras no son de derecha ni de izquierda, son dictaduras; y eso es lo que hoy pasa en nuestro hermano país del caribe, con una salvaje represión a periodistas, a opositores y al pueblo en general; hay hambre, miseria y ausencia total de la ley y las instituciones. No decir nada sobre esto, silenciar lo que ocurre, nos convierte en cómplices de Maduro y nosotros, no lo fuimos ni lo seremos". Finalmente Ocampos expresó que "en Venezuela hoy existe una crisis humanitaria que pide a gritos la intervención del mundo entero que profesa la democracia y la república. Hay hambre, desabastecimiento, falta de medicamentos, exilios forzados, hiperinflación, represión, extorsiones y demás purulencias que convierten al sistema de ese país en una farsa de democracia. El kirchnerismo fue socio del sistema chavista, represivo y corrupto y por eso hoy lo defienden o bien cierran la boca. Es inadmisible y nos muestra a las claras el doble discurso y la doble moral de quiénes aquí critican a un gobierno democrático pero miran para el costado frente a una dictadura sangrienta que debe finalizar ya". RSS feed Comments