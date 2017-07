Bariloche, 31 de julio de 2017. La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro invita a cursar la materia "Derechos Humanos", a cargo de Martín Lozada y Daniel Natapof, que se ofrece como hace ya varios años de forma libre y abierta a toda la comunidad y es materia optativa para todas las carreras (excepto para la Tecnicatura en Viveros). La materia se dictará los viernes de 18:30 a 22:30 en aula a confirmar y comienza el viernes 11 de agosto. La inclusión de esta materia por parte de la UNRN responde al compromiso de la institución con una política de Estado que ha venido haciendo de la efectiva vigencia de los Derechos Humanos un objetivo de desarrollo perseverante y continuo. Es así que entiende que el abordaje crítico y reflexivo de la llamada "cultura de los derechos humanos" debe tener acogida en el ámbito académico que representa en la región. De acuerdo a ello, se propone invitar a sus estudiantes y a aquellos miembros de la comunidad en general interesados en la temática, a participar de un espacio de aprendizaje y debate. Entre los temas a tratar se encuentran los siguientes: ¿de qué hablamos cuándo nos referimos a los Derechos Humanos?; ¿desde cuándo el hombre y las sociedades gozan de tales derechos?; ¿en qué se basan y cuáles resultan ser sus fundamentos?; ¿constituyen prerrogativas para todos los hombres y mujeres o, por el contrario, son instrumentos al servicio de tan sólo de algunos grupos? Y, por último, de acuerdo a su calidad de categoría problemática: ¿están actualmente en crisis los Derechos Humanos? Se trata de una materia cuatrimestral, optativa y transversal, es decir que se encuentra abierta a los estudiantes de la Sede Andina (como materia optativa). Asimismo, dado el alto interés social de esta temática, podrán participar personas que no estén inscriptas en condición de alumnos de la universidad. Todos los interesados (alumnos y externos) deben hacer su inscripción en el Departamento de Alumnos, Mitre 630, 1º A, de 9.00 a 16.00, del 31 de julio al 4 de agosto (no se encuentra la inscripción en SiuGuaraní). Los alumnos vocacionales también podrán inscribirse con posterioridad a la fecha de inscripción. Quienes quieran recibir la certificación de cursada deberán inscribirse como alumnos vocacionales (ver aquí los requisitos para inscribirse). Esto no es obligatorio y no restringe la posibilidad de asistir a la cursada. RSS feed Comments