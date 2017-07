La Dirección municipal de Servicios Públicos comunica que se aceptan tarjetas de débito, crédito en un pago, o se pueden solicitar planes de pago. Para más información dirigirse a las oficinas de Rivadavia y Gallardo, de lunes a viernes de 8 hs a 13 hs, o comunicarse al 4421273. En el marco de un operativo de control general, y en particular de las fosas, la municipalidad de San Carlos de Bariloche ha dispuesto modalidades de pago que faciliten la regularización de deudas. Se recuerda que según estipula la ordenanza 1194-CM-02, que reglamenta el uso del Cementerio, el estado municipal cuenta con la potestad de levantar los restos que adeuden pagos. Desde el área, ya se realizó la notificación a los familiares con dirección registrada, pero muchas no están actualizadas, y desde hace mucho tiempo no se han presentado en las oficinas para regularizar la situación. Es por ello que, ante la detección de fosas que cuenten con un importante atraso en los pagos, se procederá a retirar los restos para ser inhumados en el enterratorio gratuito o en el Osario General. Ante esta posibilidad, se solicita a quienes estén bajo esta situación acercarse a las oficinas de Rivadavia y Gallardo en el horario de 8:00 a 13:00 hs o comunicarse al teléfono 4421273, interno 411. RSS feed Comments