La precandidata a diputada nacional, Magdalena Odarda, visitó el distrito vecinal noreste de Cipolletti y conversó con trabajadores de la construcción sobre la grave situación económica que está atravesando el país y Río Negro. “La pérdida del empleo en la construcción ha sido muy contundente este último año y medio y sé que muchos de ustedes, como el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país, han perdido poder adquisitivo. Hay que usar el poder del voto este 13 de agosto y elegir a candidatos que nunca hayan traicionado al pueblo, que no hayan votado la ley de prescindibilidad en nuestra provincia”, expresó la parlamentaria. Acompañada por su compañero de lista, Nehuen Corbeletto, Odarda ratificó su compromiso con la defensa de los derechos laborales. “Como Senadora Nacional estos últimos tres años he impulsado la reducción del impuesto a las ganancias, la ley antidespidos, y me negué -casi en soledad- a votar la modificación de la Ley de ART, que abrió la puerta a una nueva flexibilización laboral”, destacó la candidata. Por último, Odarda ratificó su rechazo a cualquier flexibilización laboral que pueda debatirse en el Congreso. “No puede ser que la variable de ajuste siempre sea el pueblo trabajador y los jubilados. Entre el tarifazo, los aumentos de precios, el endeudamiento externo, y las prestaciones cortadas del PAMI y el IPROSS, los gobiernos nacional y provincial han perjudicado demasiado al pueblo rionegrino”, concluyó la actual Senadora. RSS feed Comments