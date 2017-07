A más de un año de la denuncia penal que realizó el Legislador Nicolás Rochas (FpV), por la estafa millonaria en la compra por parte del gobierno de Weretilneck de autobombas, se conoció que el vehículo que entregó la provincia en Sierra Grande no funciona. “Hoy se ven las consecuencias del delito, pero ningún resultado por parte de la Justicia”, dijo el Legislador al respecto y en este sentido agregó que “el viejo engaño de dejar prescribir las causas, sigue siendo la forma en la que se garantiza la impunidad a los corruptos”. Para Rochas, “la Justicia en Río Negro se transformó en un conjunto de jueces caros que no valen lo que cobran, mientras permiten que desfalquen la provincia”. Y concluyó “las sumas estrafalarias que pagaron las autobombas que no se pueden usar, no fueron un regalo sino dinero de todos los rionegrinos”. RSS feed Comments