El intendente Gustavo Gennuso confirmó que la Justicia ya investiga los distintos ataques a dependencias municipales en los últimos días, a los que ahora se suman graves amenazas dirigidas a funcionarios de Tránsito y Transporte. "Cuando atacan al Municipio, atacan a la comunidad", aseguró. "El Municipio está recibiendo permanentemente ataques, no verbales sino reales, de una campaña que ya sospechamos que es organizada", afirmó esta mañana (27/7) el intendente Gustavo Gennuso, en relación a al menos cinco hechos de ataques y daños a dependencias municipales que serían intencionales y que se produjeron en el lapso de menos de una semana. Y señaló que "a esto le queremos sumar el hecho más grave de todos, que son las amenazas de muerte a dos funcionarios: el subsecretario y el director de Tránsito y Transporte". Gustavo Fresone y Carlos Catini comenzaron a recibir amenazas en sus teléfonos, e incluso se les enviaron fotografías de sus esposas e hijos en los lugares en los que desarrollan actividades. "La Justicia actuó, la información ya la tiene la Fiscalía, ambos tienen custodia permanente en sus casas", detalló el jefe comunal, y evaluó: "Son cosas que no tenemos que minimizar. La Justicia está actuando y creemos que ya tiene una punta importante de por dónde viene". Durante la conferencia de prensa, Gennuso repasó los diversos hechos hechos vandálicos que se produjeron en un muy breve plazo de tiempo en la última semana: - Apertura de una compuerta del pluvial del barrio Nahuel Hue: al tratarse de una jornada de intensas lluvias, generó importantes anegamientos en la zona entre la Ruta 40 Sur y la calle Llantén, provocando numerosos inconvenientes a los vecinos. - Corte intencional de todos los cables del sistema SUBE en Terminal de Ómnibus: el Centro de Atención SUBE ubicado en ese lugar es uno de los más concurridos por los usuarios del sistema de Transporte Urbano de Pasajeros. Con este ataque, se impide a los vecinos poder realizar todo tipo de trámites con sus tarjetas SUBE, como tramitar tarifas sociales, beneficios estudiantiles, cargar crédito o denunciar robos de tarjeta. - Robo de medidor de gas del Club Comunitario (en Onelli y Osés): estas instalaciones son sede de múltiples actividades comunitarias, barriales y de capacitación, además de alojar algunos servicios clave del Municipio, como el CAAT Nº 4, el Programa Punto Digital y una despensa comunitaria, entre muchos otros. El robo del medidor de gas —que afortunadamente se detectó mientras se estaba produciendo y pudo revertirse el daño— implicaría dejar sin calefacción el edificio, tramitar un nuevo medidor, realizar nuevas inspecciones y, en consecuencia, tener que suspender las actividades del lugar por un lapso prolongado de tiempo. - Robo de computadoras y materiales del Centro de Prevención de Adicciones (CPA): se trata de una de las dependencias municipales más sensibles, ya que desde allí se trabajan talleres, actividades, espacios de contención y campañas de concientización sobre adicciones y consumos problemáticos en nuestra ciudad. El robo de los elementos de trabajo del equipo técnico del Centro genera un trastorno que tiene sus consecuencias directas sobre las personas que reciben la asistencia directa e indirecta del CPA. - Incendio de un depósito municipal en el Hipódromo: en esta dependencia se guardaban herramientas de trabajo, vestimenta y otros elementos de la Delegación Municipal Lago Moreno. Con las pérdidas totales sufridas en el lugar, se ven afectados los servicios que la Delegación brinda a los casi 30 barrios que se encuentran bajo su jurisdicción. A lo largo de este año ha habido también otros hechos que en su momento se creyeron aislados, pero que ahora se cree que son parte de una campaña intencional, como el robo de un medidor de Monóxido de Carbono (CO) en la sede del IMTVHS en junio pasado, y los múltiples robos que se produjeron en el verano en dependencias de la Secretaría de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Cultura, la Oficina de Informes Turísticos y la Sala de Ensayo Comunitaria. "Son hechos que no tienen más intención que la de hacer un daño a la gestión municipal, no hay otra manera de interpretarlos", reflexionó el intendente, y afirmó: "Cuando nos atacan a nosotros, al Municipio, atacan a la comunidad, porque se resienten acciones que se hacen para la comunidad". Gennuso resumió: "Los hechos que vamos sumando, lo que la Justicia nos va diciendo, lo que vamos percibiendo, nos van haciendo encadenar todas estas cuestiones. No queremos acusar falsamente a nadie, así que vamos a dejar que actúe la Justicia".