"Es un servicio que está vivo, a través del voluntariado, y gracias al aporte y ayuda de muchas instituciones", así lo manifestó el padre José "Pepe" Lynch, en el marco del acto por un nuevo aniversario del hogar que aloja hombres en situación de calle. Este jueves 27 de julio por la mañana se llevó a cabo el encuentro al que asistió el intendente Gustavo Gennuso. El Jefe Comunal fue invitado a compartir los festejos, que continuarán esta noche con un Encuentro Cultural, con música y baile, abierto a la comunidad, a partir de las 19 horas en la sede del hogar, ubicado en Otto Goedecke 1170. Gennuso valoró el trabajo que se lleva adelante desde esta institución, y sobre todo de su gente, "ese es el secreto, la gente que tiene pasión por servir al otro, y tiene la oportunidad de ejercerla, desde su trabajo, desde el voluntariado, desde la iglesia, construyendo un mundo mejor". Valoró el recorrido y lo logrado en estos 9 años, "es increíble lo que han hecho", y recordó los primeros tiempos en el ex Dinara "donde todos eran voluntarios, y no sabían cómo iban a llenar la olla al otro día, y se ha llegado a esto", destacó. Por su parte, el padre "Pepe" Lynch agradeció la presencia de todos, y dijo: "celebrar para nosotros es esto: comunicar esta alegría de un servicio que está vivo, a través del voluntariado, y gracias al aporte y ayuda de muchas instituciones". "Los desafíos siguen siendo muchos, ahora tenemos esto pero no dejamos de ver otras problemáticas, como la de la mujer, los moribundos. Hay muchas realidades, Emaús podrá trabajar en una nueva dimesión, pero ahora estamos concentrados en los hombres en situación de calle", agregó. Anunció que está pronto a salir la personería jurídica del hogar como Fundación Emaús, "hasta ahora veníamos trabajando bajo la figura del Obispado de Bariloche. Es un paso importante para el Hogar Emaús". En representación de los trabajadores del hogar, a cargo del municipio, estuvieron Jorge Linquiman y María Mankel, quienes agradecieron la confianza puesta en ellos, y calificaron a Emaús como "una organización viva, que siempre está buscando nuevos caminos, y atentos en esto de acompañar a los muchachos, que siempre es un desafío importante, en sus tristezas y alegrías". Por los más de 60 voluntarios que acercan a la institución y brindar desinteresadamente su ayuda al hogar, estuvieron Rodrigo Rapela, Paula Grinberg y María Benavidez. Al finalizar se compartieron tortas fritas y mate cocido, y se entregó como souvenir un porta llaves diseñado en el taller a cargo de la artista plástica, y también voluntaria, Fernanda Cavallaro. Se distribuyeron ejemplares del boletín que se edita en forma mensual, y que registra testimonios de los integrantes del hogar como sus actividades, y se anunció la próxima inauguración de una muestra el viernes 04 de agosto a las 19 horas en el marco del ciclo de arte en el hall de la Escuela Municipal de Arte La Llave. Estuvieron presentes los legisladores Alfredo Martín, Silvia Paz, el Ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, la Secretaria de Turismo de la provincia de Río Negro, Silva Luzzardi, el obispo de Bariloche Juan José Chaparro, el Secretario de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, Carlos Sanchez, y la Subsecretaria de Políticas Sociales, Alejandra Schneebeli.